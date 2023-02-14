https://ria.ru/20230214/ekonomika-1851961311.html

Россия не допустила негативного развития в экономике, заявил Мишустин

Россия не допустила негативного развития в экономике, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.02.2023

Россия не допустила негативного развития в экономике, заявил Мишустин

Российским властям удалось не допустить негативного развития в экономике, тем не менее необходимо укреплять динамику развития страны с учетом внешних вызовов,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:34

2023-02-14T15:34

2023-02-14T15:49

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российским властям удалось не допустить негативного развития в экономике, тем не менее необходимо укреплять динамику развития страны с учетом внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нам удалось не допустить негативного сценария развития событий и существенно уменьшить неизбежное в таких жестких условиях замедление динамики, а главное, поддержать в этот непростой период наших граждан и, конечно, наиболее уязвимые сегменты нашей экономики", - сказал Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития РФ. Он добавил, что сейчас требуется укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, и предложил участникам совещания обсудить, какие необходимые для этого действия нужно принять.По словам Мишустина, во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, был зафиксирован рост, это относится к фармацевтической промышленности, сельскому хозяйству, строительству, выпуску готовых металлических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики.Премьер напомнил, что к концу 2022 года уровень безработицы снизился до исторического минимума, а годовая инфляция составила менее 12%, что лучше показателей многих европейских стран.

https://ria.ru/20230214/rossiya-1851905648.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин