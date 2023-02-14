https://ria.ru/20230214/ekonomika-1851961311.html
Россия не допустила негативного развития в экономике, заявил Мишустин
Россия не допустила негативного развития в экономике, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.02.2023
Россия не допустила негативного развития в экономике, заявил Мишустин
Российским властям удалось не допустить негативного развития в экономике, тем не менее необходимо укреплять динамику развития страны с учетом внешних вызовов,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:34
2023-02-14T15:34
2023-02-14T15:49
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российским властям удалось не допустить негативного развития в экономике, тем не менее необходимо укреплять динамику развития страны с учетом внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нам удалось не допустить негативного сценария развития событий и существенно уменьшить неизбежное в таких жестких условиях замедление динамики, а главное, поддержать в этот непростой период наших граждан и, конечно, наиболее уязвимые сегменты нашей экономики", - сказал Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития РФ. Он добавил, что сейчас требуется укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, и предложил участникам совещания обсудить, какие необходимые для этого действия нужно принять.По словам Мишустина, во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, был зафиксирован рост, это относится к фармацевтической промышленности, сельскому хозяйству, строительству, выпуску готовых металлических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики.Премьер напомнил, что к концу 2022 года уровень безработицы снизился до исторического минимума, а годовая инфляция составила менее 12%, что лучше показателей многих европейских стран.
https://ria.ru/20230214/rossiya-1851905648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
15:34 14.02.2023 (обновлено: 15:49 14.02.2023)
Россия не допустила негативного развития в экономике, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что России удалось не допустить негативного развития в экономике
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российским властям удалось не допустить негативного развития в экономике, тем не менее необходимо укреплять динамику развития страны с учетом внешних вызовов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нам удалось не допустить негативного сценария развития событий и существенно уменьшить неизбежное в таких жестких условиях замедление динамики, а главное, поддержать в этот непростой период наших граждан и, конечно, наиболее уязвимые сегменты нашей экономики", - сказал Мишустин на совещании, посвященном прогнозу социально-экономического развития РФ. Он добавил, что сейчас требуется укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, и предложил участникам совещания обсудить, какие необходимые для этого действия нужно принять.
По словам Мишустина, во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, был зафиксирован рост, это относится к фармацевтической промышленности, сельскому хозяйству, строительству, выпуску готовых металлических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики.
Премьер напомнил, что к концу 2022 года уровень безработицы снизился до исторического минимума, а годовая инфляция составила менее 12%, что лучше показателей многих европейских стран.