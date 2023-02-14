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Во Франции признали провал антироссийской политики Запада - РИА Новости, 14.02.2023
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Во Франции признали провал антироссийской политики Запада
Во Франции признали провал антироссийской политики Запада - РИА Новости, 14.02.2023
Во Франции признали провал антироссийской политики Запада
Российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями, оказавшись куда более стойкой, чем предполагали на Западе, пишет журналист Жан-Мишель Беза в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T04:15
2023-02-14T04:15
россия
украина
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
запад
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями, оказавшись куда более стойкой, чем предполагали на Западе, пишет журналист Жан-Мишель Беза в статье для издания Le Monde.Многие факторы объясняют очевидную прочность российской экономики. В первую очередь, речь идет о политике Центробанка, которому удалось стабилизировать рубль еще в самом начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, пишет Le Monde.Более того, отмечает газета, Россия располагает значительными валютными резервами, полученными от экспорта нефти, и это, несмотря на замороженные 300 миллиардов долларов за рубежом.Ранее издание Myśl Polska констатировало, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, украина, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, запад, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, Запад, В мире
04:15 14.02.2023
 
Во Франции признали провал антироссийской политики Запада

Le Monde: российская экономика оказалась куда более стойкой, чем предполагали на Западе

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России / Перейти в медиабанкМосква. Кремль
Москва. Кремль - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
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Москва. Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями, оказавшись куда более стойкой, чем предполагали на Западе, пишет журналист Жан-Мишель Беза в статье для издания Le Monde.
"Международный валютный фонд преподнес в конце января сюрприз, поставив диагноз, разочаровывающий жителей Запада: рецессия (в России – Прим. ред.) ограничилась 2,2 процента в 2022 году, что далеко от первоначально прогнозируемых 8,5 процента", - гласит публикация.
Многие факторы объясняют очевидную прочность российской экономики. В первую очередь, речь идет о политике Центробанка, которому удалось стабилизировать рубль еще в самом начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, пишет Le Monde.
Более того, отмечает газета, Россия располагает значительными валютными резервами, полученными от экспорта нефти, и это, несмотря на замороженные 300 миллиардов долларов за рубежом.
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Ранее издание Myśl Polska констатировало, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЗападВ мире
 
 
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