https://ria.ru/20230214/ekonomika-1851838506.html

Во Франции признали провал антироссийской политики Запада

Во Франции признали провал антироссийской политики Запада - РИА Новости, 14.02.2023

Во Франции признали провал антироссийской политики Запада

Российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями, оказавшись куда более стойкой, чем предполагали на Западе, пишет журналист Жан-Мишель Беза в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T04:15

2023-02-14T04:15

2023-02-14T04:15

россия

украина

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

запад

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями, оказавшись куда более стойкой, чем предполагали на Западе, пишет журналист Жан-Мишель Беза в статье для издания Le Monde.Многие факторы объясняют очевидную прочность российской экономики. В первую очередь, речь идет о политике Центробанка, которому удалось стабилизировать рубль еще в самом начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, пишет Le Monde.Более того, отмечает газета, Россия располагает значительными валютными резервами, полученными от экспорта нефти, и это, несмотря на замороженные 300 миллиардов долларов за рубежом.Ранее издание Myśl Polska констатировало, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230211/antonov-1851348561.html

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россия, украина, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, запад, в мире