https://ria.ru/20230214/dtp-1851862523.html
В Удмуртии автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
В Удмуртии автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 14.02.2023
В Удмуртии автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
Жертвами столкновения легковушки и автобуса на федеральной трассе М-7 в Удмуртии стали два человека, сообщили в ГИБДД по региону. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:03
2023-02-14T10:03
2023-02-14T10:13
происшествия
ижевск
пермь
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УФА, 14 фев – РИА Новости. Жертвами столкновения легковушки и автобуса на федеральной трассе М-7 в Удмуртии стали два человека, сообщили в ГИБДД по региону. По данным ведомства, авария произошла утром на 229-м километре автомобильной дороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга" на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии. По предварительной информации, женщина 1965 года рождения за рулем Volkswagen Golf при завершении обгона не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Neoplan, информирует ГИБДД по региону. "В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Golf и ее пассажир, женщина 1981 года рождения, скончались на месте аварии. Водитель автобуса получил травмы, доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса не пострадали, их увезли в резервном автобусе", - говорится в сообщении. В ГУМЧС по Удмуртии отметили, что в автобусе сообщением Глазов-Ижевск находились 26 пассажиров, детей среди них не было. "Пожарно-спасательными подразделениями спасен водитель автобуса, проводилось деблокирование", - добавили спасатели.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
ижевск
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, пермь
Происшествия, Ижевск, Пермь
10:03 14.02.2023 (обновлено: 10:13 14.02.2023)
В Удмуртии автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
Две женщины погибли при столкновении иномарки с автобусом на федеральной трассе в Удмуртии
УФА, 14 фев – РИА Новости.
Жертвами столкновения легковушки и автобуса на федеральной трассе М-7 в Удмуртии стали два человека, сообщили
в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла утром на 229-м километре автомобильной дороги "Подъезд к городам Ижевск
и Пермь
от автодороги М-7 Волга" на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии.
По предварительной информации, женщина 1965 года рождения за рулем Volkswagen Golf при завершении обгона не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Neoplan, информирует ГИБДД по региону.
"В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Golf и ее пассажир, женщина 1981 года рождения, скончались на месте аварии. Водитель автобуса получил травмы, доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса не пострадали, их увезли в резервном автобусе", - говорится в сообщении.
В ГУМЧС по Удмуртии отметили, что в автобусе сообщением Глазов-Ижевск находились 26 пассажиров, детей среди них не было. "Пожарно-спасательными подразделениями спасен водитель автобуса, проводилось деблокирование", - добавили спасатели.