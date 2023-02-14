https://ria.ru/20230214/dtp-1851862523.html

В Удмуртии автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие

В Удмуртии автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 14.02.2023

В Удмуртии автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие

Жертвами столкновения легковушки и автобуса на федеральной трассе М-7 в Удмуртии стали два человека, сообщили в ГИБДД по региону. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:03

2023-02-14T10:03

2023-02-14T10:13

происшествия

ижевск

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851864113_0:62:1024:638_1920x0_80_0_0_2adffc62a88c9a0049d5f1f272fa0253.jpg

УФА, 14 фев – РИА Новости. Жертвами столкновения легковушки и автобуса на федеральной трассе М-7 в Удмуртии стали два человека, сообщили в ГИБДД по региону. По данным ведомства, авария произошла утром на 229-м километре автомобильной дороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга" на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртии. По предварительной информации, женщина 1965 года рождения за рулем Volkswagen Golf при завершении обгона не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Neoplan, информирует ГИБДД по региону. "В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Golf и ее пассажир, женщина 1981 года рождения, скончались на месте аварии. Водитель автобуса получил травмы, доставлен в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса не пострадали, их увезли в резервном автобусе", - говорится в сообщении. В ГУМЧС по Удмуртии отметили, что в автобусе сообщением Глазов-Ижевск находились 26 пассажиров, детей среди них не было. "Пожарно-спасательными подразделениями спасен водитель автобуса, проводилось деблокирование", - добавили спасатели.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

ижевск

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, пермь