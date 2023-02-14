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Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов - РИА Новости, 14.02.2023
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Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов
Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов - РИА Новости, 14.02.2023
Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов
Гуманитарная помощь для якутских бойцов, приобретенная на средства городского фонда "Победа", доставлена в Мариуполь, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:59
2023-02-14T17:59
общество
якутск
мариуполь
евгений григорьев
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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Гуманитарная помощь для якутских бойцов, приобретенная на средства городского фонда "Победа", доставлена в Мариуполь, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в Telegram-канале. Градоначальник встретился с якутянами, участвующими в СВО. "За моей спиной "Азовсталь", город Мариуполь 14 февраля 2023 года на территории, где проводится специальная военная операция. Доставлял гуманитарную помощь. Вся гуманитарная помощь приобретена на средства городского фонда "Победа". Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в наполнении фонда. Мы купили 5 пикапов, несколько десятков тепловизоров, ночных прицелов, квадрокоптеров и еще много-много оборудования", - рассказал он. Григорьев отметил, что якутяне с честью исполняют воинский долг, настроение у всех боевое, они благодарят земляков за поддержку и добрые слова. "Пожелал нашим воинам удачи, пообещал продолжить поддерживать их семьи, которые ждут их дома", - добавил он.
https://ria.ru/20230203/aksenov-1849464818.html
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общество, якутск, мариуполь, евгений григорьев
Общество, Якутск, Мариуполь, Евгений Григорьев
17:59 14.02.2023
 
Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов

Мэр Якутска Григорьев рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов

© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаГлава города Якутска Евгений Григорьев
Глава города Якутска Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Глава города Якутска Евгений Григорьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Гуманитарная помощь для якутских бойцов, приобретенная на средства городского фонда "Победа", доставлена в Мариуполь, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в Telegram-канале.
Градоначальник встретился с якутянами, участвующими в СВО.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 11:44Специальная военная операция на Украине
Аксенов пообщался с военными в зоне проведения спецоперации
"За моей спиной "Азовсталь", город Мариуполь 14 февраля 2023 года на территории, где проводится специальная военная операция. Доставлял гуманитарную помощь. Вся гуманитарная помощь приобретена на средства городского фонда "Победа". Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в наполнении фонда. Мы купили 5 пикапов, несколько десятков тепловизоров, ночных прицелов, квадрокоптеров и еще много-много оборудования", - рассказал он.
Григорьев отметил, что якутяне с честью исполняют воинский долг, настроение у всех боевое, они благодарят земляков за поддержку и добрые слова. "Пожелал нашим воинам удачи, пообещал продолжить поддерживать их семьи, которые ждут их дома", - добавил он.
Куда навел, туда и попал. Работа модернизированных боевых машин разведки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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ОбществоЯкутскМариупольЕвгений Григорьев
 
 
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