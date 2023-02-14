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Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов
Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов - РИА Новости, 14.02.2023
Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов
Гуманитарная помощь для якутских бойцов, приобретенная на средства городского фонда "Победа", доставлена в Мариуполь, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:59
2023-02-14T17:59
2023-02-14T17:59
общество
якутск
мариуполь
евгений григорьев
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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Гуманитарная помощь для якутских бойцов, приобретенная на средства городского фонда "Победа", доставлена в Мариуполь, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в Telegram-канале. Градоначальник встретился с якутянами, участвующими в СВО. "За моей спиной "Азовсталь", город Мариуполь 14 февраля 2023 года на территории, где проводится специальная военная операция. Доставлял гуманитарную помощь. Вся гуманитарная помощь приобретена на средства городского фонда "Победа". Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в наполнении фонда. Мы купили 5 пикапов, несколько десятков тепловизоров, ночных прицелов, квадрокоптеров и еще много-много оборудования", - рассказал он. Григорьев отметил, что якутяне с честью исполняют воинский долг, настроение у всех боевое, они благодарят земляков за поддержку и добрые слова. "Пожелал нашим воинам удачи, пообещал продолжить поддерживать их семьи, которые ждут их дома", - добавил он.
https://ria.ru/20230203/aksenov-1849464818.html
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общество, якутск, мариуполь, евгений григорьев
Общество, Якутск, Мариуполь, Евгений Григорьев
Мэр Якутска рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов
Мэр Якутска Григорьев рассказал о доставке в зону спецоперации снаряжения для бойцов