Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще четыре снаряда натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда после обстрела
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, во вторник украинские войска выпустили более 20 снарядов указанного калибра по Донецку.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.