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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ - РИА Новости, 14.02.2023

Российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ

"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 60 украинских военных и ангар с украинской... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:30

2023-02-14T14:30

2023-02-14T14:34

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 60 украинских военных и ангар с украинской военной техникой в районе Авдеевки, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке ведомства.

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авдеевка

донецкая народная республика

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россия, в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины