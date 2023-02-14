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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ - РИА Новости, 14.02.2023
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 60 украинских военных и ангар с украинской... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:30
2023-02-14T14:34
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 60 украинских военных и ангар с украинской военной техникой в районе Авдеевки, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке ведомства.
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россия, в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:30 14.02.2023 (обновлено: 14:34 14.02.2023)
 
Российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ

Минобороны: российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ и ангар

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 60 украинских военных и ангар с украинской военной техникой в районе Авдеевки, сообщили в Минобороны России.
"На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 февраля, 15:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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