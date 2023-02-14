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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили во вторник еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:01

2023-02-14T14:01

2023-02-14T14:01

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм",- отмечается в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 13.30 украинские военные выпустили еще три снаряда такого же калибра по Кировскому району города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины