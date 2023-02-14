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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили во вторник еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:01
2023-02-14T14:01
2023-02-14T14:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм",- отмечается в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 13.30 украинские военные выпустили еще три снаряда такого же калибра по Кировскому району города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку