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В Донецке и Макеевке прогремели взрывы - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/donetsk-1851832866.html
В Донецке и Макеевке прогремели взрывы
В Донецке и Макеевке прогремели взрывы - РИА Новости, 14.02.2023
В Донецке и Макеевке прогремели взрывы
Взрывы снарядов слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T01:13
2023-02-14T01:15
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Взрывы снарядов слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. По сообщениям жителей Макеевки в соцсетях, "громко" и в этом соседнем с Донецком городе. В представительстве ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что после полуночи украинские силовики выпустили уже 16 артиллерийских снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров - в частности, по Червоногвардейскому району Макеевки, Киевскому району Донецка и сельскому Ясиноватскому району.
https://ria.ru/20230213/zhertva-1851787443.html
макеевка
донецк
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макеевка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика
01:13 14.02.2023 (обновлено: 01:15 14.02.2023)
 
В Донецке и Макеевке прогремели взрывы

В центре Донецка и Макеевке прогремели взрывы снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела в Донецке
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Взрывы снарядов слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
По сообщениям жителей Макеевки в соцсетях, "громко" и в этом соседнем с Донецком городе.
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Вчера, 18:58Специальная военная операция на Украине
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В представительстве ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что после полуночи украинские силовики выпустили уже 16 артиллерийских снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров - в частности, по Червоногвардейскому району Макеевки, Киевскому району Донецка и сельскому Ясиноватскому району.
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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