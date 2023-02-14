https://ria.ru/20230214/donetsk-1851832866.html

В Донецке и Макеевке прогремели взрывы

В Донецке и Макеевке прогремели взрывы - РИА Новости, 14.02.2023

В Донецке и Макеевке прогремели взрывы

Взрывы снарядов слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T01:13

2023-02-14T01:13

2023-02-14T01:15

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Взрывы снарядов слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. По сообщениям жителей Макеевки в соцсетях, "громко" и в этом соседнем с Донецком городе. В представительстве ДНР в Совместном центре режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что после полуночи украинские силовики выпустили уже 16 артиллерийских снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров - в частности, по Червоногвардейскому району Макеевки, Киевскому району Донецка и сельскому Ясиноватскому району.

https://ria.ru/20230213/zhertva-1851787443.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика