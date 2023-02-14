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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 14.02.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:07

2023-02-14T14:07

2023-02-14T14:07

специальная военная операция на украине

происшествия

зайцево

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

зайцево

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, зайцево, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины