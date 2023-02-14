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Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.02.2023

Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 419 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:58

2023-02-14T09:58

2023-02-14T09:58

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 419 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 81 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник совершил 53 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском - 21 обстрел из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 419 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Гольмовский, Зайцево, Горловка, Донецк, Спартак, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти мирных жителей, в том числе подростка 2010 года рождения, в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины