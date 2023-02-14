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В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 14.02.2023
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В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография"
В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 14.02.2023
В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография"
Служба занятости Красноярского края в рамках национального проекта "Демография" открыла прием заявок на бесплатное обучение профессиям, востребованным на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:53
2023-02-14T13:28
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Служба занятости Красноярского края в рамках национального проекта "Демография" открыла прием заявок на бесплатное обучение профессиям, востребованным на региональном рынке труда, сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, в прошлом году обучение по нацпроекту "Демография" прошли 4,3 тысячи жителей края. Прием заявок на бесплатное обучение профессиям открыт на портале "Работа России". Курсы проходят в очной, заочной и очно-заочной формах с применением дистанционных технологий. "Обучение клиентов службы занятости организовано в рамках национального проекта "Демография". Пройти обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста; безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости; отдельные категории молодежи до 35 лет включительно; работники, находящиеся под риском увольнения, и другие категории граждан", - говорится в сообщении. Сообщается, что подать заявку на обучение очень просто. Первый шаг – это электронная запись на портале "Работа России", а дальше – визит в центр занятости по месту жительства, где консультанты помогут подтвердить категорию участника нацпроекта и пройти профориентационное тестирование. После зачисления образовательной организацией начнется подготовка.
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красноярский край
Красноярский край
12:53 14.02.2023 (обновлено: 13:28 14.02.2023)
 
В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография"

Служба занятости Красноярского края начала обучение по нацпроекту "Демография"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗима в Краснодаре
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зима в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Служба занятости Красноярского края в рамках национального проекта "Демография" открыла прием заявок на бесплатное обучение профессиям, востребованным на региональном рынке труда, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, в прошлом году обучение по нацпроекту "Демография" прошли 4,3 тысячи жителей края. Прием заявок на бесплатное обучение профессиям открыт на портале "Работа России". Курсы проходят в очной, заочной и очно-заочной формах с применением дистанционных технологий.
Ледяное царство: как Новороссийск пережил шторм
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.

Обледеневшая набережная адмирала Серебрякова в Новороссийске
1 из 6

Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Ветер срывал с домов кровлю и крыши, валил деревья, переворачивал фуры, сдувал автомобили. На море тоже бушевал шторм, многие суда обледенели, два из них сели на мель.

Обледеневший фонарный столб на набережной Новороссийска
2 из 6

Ветер срывал с домов кровлю и крыши, валил деревья, переворачивал фуры, сдувал автомобили. На море тоже бушевал шторм, многие суда обледенели, два из них сели на мель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

В Новороссийске объявили ЧС, а на площади Героев временно погасили Вечный огонь.

Обледеневшие велосипеды городского общественного велопроката на одной из улиц Новороссийска
3 из 6

В Новороссийске объявили ЧС, а на площади Героев временно погасили Вечный огонь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.

Девушка смотрит в обледеневший уличный бинокль на смотровой площадке на набережной Новороссийска
4 из 6

Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Ветру "помогали" снегопад и мороз. Совместными услиями они превратили набережную Новороссийска в настоящее Царство Снежной королевы.

Обледеневшие растения в клумбе на набережной Новороссийска
5 из 6

Ветру "помогали" снегопад и мороз. Совместными услиями они превратили набережную Новороссийска в настоящее Царство Снежной королевы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Туристы и горожане вышли на улицы фотографироваться. Их теперь радует такая редкая в регионе зимняя сказка.

Девушка фотографируется на обледеневшей набережной адмирала Серебрякова в Новороссийске
6 из 6

Туристы и горожане вышли на улицы фотографироваться. Их теперь радует такая редкая в регионе зимняя сказка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 6

Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 6

Ветер срывал с домов кровлю и крыши, валил деревья, переворачивал фуры, сдувал автомобили. На море тоже бушевал шторм, многие суда обледенели, два из них сели на мель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 6

В Новороссийске объявили ЧС, а на площади Героев временно погасили Вечный огонь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 6

Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 6

Ветру "помогали" снегопад и мороз. Совместными услиями они превратили набережную Новороссийска в настоящее Царство Снежной королевы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 6

Туристы и горожане вышли на улицы фотографироваться. Их теперь радует такая редкая в регионе зимняя сказка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
"Обучение клиентов службы занятости организовано в рамках национального проекта "Демография". Пройти обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста; безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости; отдельные категории молодежи до 35 лет включительно; работники, находящиеся под риском увольнения, и другие категории граждан", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подать заявку на обучение очень просто. Первый шаг – это электронная запись на портале "Работа России", а дальше – визит в центр занятости по месту жительства, где консультанты помогут подтвердить категорию участника нацпроекта и пройти профориентационное тестирование. После зачисления образовательной организацией начнется подготовка.
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