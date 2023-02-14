https://ria.ru/20230214/demografiya-1851914694.html

В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография"

В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 14.02.2023

В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография"

Служба занятости Красноярского края в рамках национального проекта "Демография" открыла прием заявок на бесплатное обучение профессиям, востребованным на... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:53

2023-02-14T12:53

2023-02-14T13:28

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Служба занятости Красноярского края в рамках национального проекта "Демография" открыла прием заявок на бесплатное обучение профессиям, востребованным на региональном рынке труда, сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, в прошлом году обучение по нацпроекту "Демография" прошли 4,3 тысячи жителей края. Прием заявок на бесплатное обучение профессиям открыт на портале "Работа России". Курсы проходят в очной, заочной и очно-заочной формах с применением дистанционных технологий. "Обучение клиентов службы занятости организовано в рамках национального проекта "Демография". Пройти обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста; безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости; отдельные категории молодежи до 35 лет включительно; работники, находящиеся под риском увольнения, и другие категории граждан", - говорится в сообщении. Сообщается, что подать заявку на обучение очень просто. Первый шаг – это электронная запись на портале "Работа России", а дальше – визит в центр занятости по месту жительства, где консультанты помогут подтвердить категорию участника нацпроекта и пройти профориентационное тестирование. После зачисления образовательной организацией начнется подготовка.

https://ria.ru/20230214/krym-1851868065.html

красноярский край

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красноярский край