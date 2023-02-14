В Красноярском крае начали обучение по нацпроекту "Демография"

КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Служба занятости Красноярского края в рамках национального проекта "Демография" открыла прием заявок на бесплатное обучение профессиям, востребованным на региональном рынке труда, сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, в прошлом году обучение по нацпроекту "Демография" прошли 4,3 тысячи жителей края. Прием заявок на бесплатное обучение профессиям открыт на портале "Работа России". Курсы проходят в очной, заочной и очно-заочной формах с применением дистанционных технологий. "Обучение клиентов службы занятости организовано в рамках национального проекта "Демография". Пройти обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста; безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости; отдельные категории молодежи до 35 лет включительно; работники, находящиеся под риском увольнения, и другие категории граждан", - говорится в сообщении. Сообщается, что подать заявку на обучение очень просто. Первый шаг – это электронная запись на портале "Работа России", а дальше – визит в центр занятости по месту жительства, где консультанты помогут подтвердить категорию участника нацпроекта и пройти профориентационное тестирование. После зачисления образовательной организацией начнется подготовка.
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Служба занятости Красноярского края в рамках национального проекта "Демография" открыла прием заявок на бесплатное обучение профессиям, востребованным на региональном рынке труда, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, в прошлом году обучение по нацпроекту "Демография" прошли 4,3 тысячи жителей края. Прием заявок на бесплатное обучение профессиям открыт на портале "Работа России". Курсы проходят в очной, заочной и очно-заочной формах с применением дистанционных технологий.
Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.
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Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.
Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.
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Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.
Порывы ветра достигали 30-38 метров в секунду. Жителей призывали не выходить на улицу без необходимости. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, во многих районах города и населенных пунктах отключилось электричество.
Но наконец буря утихла. А норд-ост, срываясь с Маркотхского хребта, в итоге создал немало причудливых ледяных скульптур на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзали, образовав красивую глазурь.
"Обучение клиентов службы занятости организовано в рамках национального проекта "Демография". Пройти обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше; граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста; безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости; отдельные категории молодежи до 35 лет включительно; работники, находящиеся под риском увольнения, и другие категории граждан", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подать заявку на обучение очень просто. Первый шаг – это электронная запись на портале "Работа России", а дальше – визит в центр занятости по месту жительства, где консультанты помогут подтвердить категорию участника нацпроекта и пройти профориентационное тестирование. После зачисления образовательной организацией начнется подготовка.
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