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Конгресс США приступил к расследованию происхождения COVID-19
Конгресс США приступил к расследованию происхождения COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2023
Конгресс США приступил к расследованию происхождения COVID-19
Контролируемая республиканцами палата представителей американского конгресса приступила к расследованию генезиса COVID-19, затребовав информацию у высоких чинов РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:37
2023-02-14T03:37
2023-02-14T07:15
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конгресс сша
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Контролируемая республиканцами палата представителей американского конгресса приступила к расследованию генезиса COVID-19, затребовав информацию у высоких чинов администрации США и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи. Специальный подкомитет по коронавирусной пандемии комитета палаты по надзору проверяет, в частности, версию об искусственном происхождении вируса и его утечке из китайской лаборатории, которая получала в том числе гранты из США. "Американский народ заслуживает реальных ответов после нескольких лет страданий, причиненных ему коронавирусной пандемией и мерами реагирования правительства. Расследование должно начаться с выяснения, где и как появился этот вирус", - приводятся в пресс-релизе слова сопредседателя подкомитета Брэд Венструп. Его коллега Джеймс Комер заявил о "растущем числе доказательств утечки вируса из небезопасной лаборатории в (китайском городе) Ухани", которая финансировалась в том числе на деньги американских налогоплательщиков через НКО EcoHealth Alliance. Он предположил, что власти США могли знать это и намеренно скрывать.
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сша, энтони фаучи, конгресс сша, в мире, коронавирус covid-19
США, Энтони Фаучи, Конгресс США, В мире, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
03:37 14.02.2023 (обновлено: 07:15 14.02.2023)
Конгресс США приступил к расследованию происхождения COVID-19
Палата представителей американского конгресса приступила к расследованию генезиса COVID-19
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Контролируемая республиканцами палата представителей американского конгресса приступила к расследованию генезиса COVID-19, затребовав информацию у высоких чинов администрации США и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи.
Специальный подкомитет по коронавирусной
пандемии комитета палаты по надзору проверяет, в частности, версию об искусственном происхождении вируса и его утечке из китайской лаборатории, которая получала в том числе гранты из США
.
"Американский народ заслуживает реальных ответов после нескольких лет страданий, причиненных ему коронавирусной пандемией и мерами реагирования правительства. Расследование должно начаться с выяснения, где и как появился этот вирус", - приводятся в пресс-релизе слова сопредседателя подкомитета Брэд Венструп.
Его коллега Джеймс Комер заявил о "растущем числе доказательств утечки вируса из небезопасной лаборатории в (китайском городе) Ухани", которая финансировалась в том числе на деньги американских налогоплательщиков через НКО EcoHealth Alliance. Он предположил, что власти США могли знать это и намеренно скрывать.