https://ria.ru/20230214/covid-19-1851837645.html

Конгресс США приступил к расследованию происхождения COVID-19

Конгресс США приступил к расследованию происхождения COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2023

Конгресс США приступил к расследованию происхождения COVID-19

Контролируемая республиканцами палата представителей американского конгресса приступила к расследованию генезиса COVID-19, затребовав информацию у высоких чинов РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T03:37

2023-02-14T03:37

2023-02-14T07:15

сша

энтони фаучи

конгресс сша

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Контролируемая республиканцами палата представителей американского конгресса приступила к расследованию генезиса COVID-19, затребовав информацию у высоких чинов администрации США и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи. Специальный подкомитет по коронавирусной пандемии комитета палаты по надзору проверяет, в частности, версию об искусственном происхождении вируса и его утечке из китайской лаборатории, которая получала в том числе гранты из США. "Американский народ заслуживает реальных ответов после нескольких лет страданий, причиненных ему коронавирусной пандемией и мерами реагирования правительства. Расследование должно начаться с выяснения, где и как появился этот вирус", - приводятся в пресс-релизе слова сопредседателя подкомитета Брэд Венструп. Его коллега Джеймс Комер заявил о "растущем числе доказательств утечки вируса из небезопасной лаборатории в (китайском городе) Ухани", которая финансировалась в том числе на деньги американских налогоплательщиков через НКО EcoHealth Alliance. Он предположил, что власти США могли знать это и намеренно скрывать.

https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848449962.html

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сша, энтони фаучи, конгресс сша, в мире, коронавирус covid-19