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Чернышенко порекомендовал казачеству учесть поддержку военнослужащих - РИА Новости, 14.02.2023
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Чернышенко порекомендовал казачеству учесть поддержку военнослужащих
Чернышенко порекомендовал казачеству учесть поддержку военнослужащих - РИА Новости, 14.02.2023
Чернышенко порекомендовал казачеству учесть поддержку военнослужащих
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что в плане мероприятий стратегии госполитики в отношении казачества необходимо учесть меры поддержки участников... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:14
2023-02-14T16:14
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что в плане мероприятий стратегии госполитики в отношении казачества необходимо учесть меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, сообщили в его пресс-службе. Чернышенко принял участие в заседании совета при президенте по делам казачества, где обсуждались в том числе вопросы внесения изменений в стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. "Правительство страны уделяет большое внимание вопросам взаимодействия с казачеством, которое играет значимую роль в жизни российского общества. Казачество достойно проявляет себя во время проведения специальной военной операции: более 14 тысяч его представителей стали добровольцами. При подготовке нового плана мероприятий стратегии государственной политики в отношении российского казачества необходимо учесть меры поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Он отметил, что важной является и задача интеграции новых регионов в правовое, социальное и культурное пространство России, добавив, что мероприятия, способствующие ее скорейшему решению, будут включены в план. Уточняется, что с 2023 года ежегодный размер субсидии Всероссийскому казачьему обществу увеличен более чем на треть.
https://ria.ru/20230203/chernyshenko-1849554429.html
https://ria.ru/20230124/nauka-1847022846.html
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россия, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Чернышенко
16:14 14.02.2023
 
Чернышенко порекомендовал казачеству учесть поддержку военнослужащих

Чернышенко: в плане стратегии политики по казачеству нужно учесть поддержку военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что в плане мероприятий стратегии госполитики в отношении казачества необходимо учесть меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, сообщили в его пресс-службе.
Чернышенко принял участие в заседании совета при президенте по делам казачества, где обсуждались в том числе вопросы внесения изменений в стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.
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"Правительство страны уделяет большое внимание вопросам взаимодействия с казачеством, которое играет значимую роль в жизни российского общества. Казачество достойно проявляет себя во время проведения специальной военной операции: более 14 тысяч его представителей стали добровольцами. При подготовке нового плана мероприятий стратегии государственной политики в отношении российского казачества необходимо учесть меры поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Он отметил, что важной является и задача интеграции новых регионов в правовое, социальное и культурное пространство России, добавив, что мероприятия, способствующие ее скорейшему решению, будут включены в план.
Уточняется, что с 2023 года ежегодный размер субсидии Всероссийскому казачьему обществу увеличен более чем на треть.
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