https://ria.ru/20230214/chernyshenko-1851974553.html

Чернышенко порекомендовал казачеству учесть поддержку военнослужащих

Чернышенко порекомендовал казачеству учесть поддержку военнослужащих - РИА Новости, 14.02.2023

Чернышенко порекомендовал казачеству учесть поддержку военнослужащих

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что в плане мероприятий стратегии госполитики в отношении казачества необходимо учесть меры поддержки участников... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:14

2023-02-14T16:14

2023-02-14T16:14

россия

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846225282_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_0308fda2312c5e9ab7a1c562e32795ab.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что в плане мероприятий стратегии госполитики в отношении казачества необходимо учесть меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, сообщили в его пресс-службе. Чернышенко принял участие в заседании совета при президенте по делам казачества, где обсуждались в том числе вопросы внесения изменений в стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. "Правительство страны уделяет большое внимание вопросам взаимодействия с казачеством, которое играет значимую роль в жизни российского общества. Казачество достойно проявляет себя во время проведения специальной военной операции: более 14 тысяч его представителей стали добровольцами. При подготовке нового плана мероприятий стратегии государственной политики в отношении российского казачества необходимо учесть меры поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Он отметил, что важной является и задача интеграции новых регионов в правовое, социальное и культурное пространство России, добавив, что мероприятия, способствующие ее скорейшему решению, будут включены в план. Уточняется, что с 2023 года ежегодный размер субсидии Всероссийскому казачьему обществу увеличен более чем на треть.

https://ria.ru/20230203/chernyshenko-1849554429.html

https://ria.ru/20230124/nauka-1847022846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий чернышенко