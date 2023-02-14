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СМИ: в Британии обеспокоились использованием полицией китайских дронов - РИА Новости, 14.02.2023
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СМИ: в Британии обеспокоились использованием полицией китайских дронов
СМИ: в Британии обеспокоились использованием полицией китайских дронов - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: в Британии обеспокоились использованием полицией китайских дронов
В Лондоне обеспокоены тем, что британская полиция использует дроны, произведенный китайской фирмой DJI, из-за возможных утечек конфиденциальных данных, сообщает РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T04:21
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лондон
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Лондоне обеспокоены тем, что британская полиция использует дроны, произведенный китайской фирмой DJI, из-за возможных утечек конфиденциальных данных, сообщает газета Telegraph. По информации издания, по меньшей мере 230 из 337 дронов, используемых 37 полицейскими службами, являются моделями DJI. Отмечается, что назначенный МВД уполномоченный по вопросам наблюдения Фрейзер Сэмпсон попросил рабочую группу рассмотреть необходимость приостановить закупки дронов до тех пор, пока представляемый ими риск безопасности не будет должным образом оценен.
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лондон, в мире
Лондон, В мире
04:21 14.02.2023 (обновлено: 04:26 14.02.2023)
 
СМИ: в Британии обеспокоились использованием полицией китайских дронов

Telegraph: в Лондоне обеспокоены тем, что британская полиция использует китайские дроны

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции
Сотрудники британской полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Лондоне обеспокоены тем, что британская полиция использует дроны, произведенный китайской фирмой DJI, из-за возможных утечек конфиденциальных данных, сообщает газета Telegraph.
"Правительственные чиновники обеспокоены приложениями, с помощью которых осуществляется управление дронами DJI и обрабатывается полученная информация. Они обеспокоены тем, что приложения могут быть использованы для загрузки конфиденциальных данных с телефонов операторов или других устройств", - говорится в сообщении газеты.
По информации издания, по меньшей мере 230 из 337 дронов, используемых 37 полицейскими службами, являются моделями DJI.
Отмечается, что назначенный МВД уполномоченный по вопросам наблюдения Фрейзер Сэмпсон попросил рабочую группу рассмотреть необходимость приостановить закупки дронов до тех пор, пока представляемый ими риск безопасности не будет должным образом оценен.
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