https://ria.ru/20230214/britaniya-1851838667.html

СМИ: в Британии обеспокоились использованием полицией китайских дронов

СМИ: в Британии обеспокоились использованием полицией китайских дронов - РИА Новости, 14.02.2023

СМИ: в Британии обеспокоились использованием полицией китайских дронов

В Лондоне обеспокоены тем, что британская полиция использует дроны, произведенный китайской фирмой DJI, из-за возможных утечек конфиденциальных данных, сообщает РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T04:21

2023-02-14T04:21

2023-02-14T04:26

лондон

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Лондоне обеспокоены тем, что британская полиция использует дроны, произведенный китайской фирмой DJI, из-за возможных утечек конфиденциальных данных, сообщает газета Telegraph. По информации издания, по меньшей мере 230 из 337 дронов, используемых 37 полицейскими службами, являются моделями DJI. Отмечается, что назначенный МВД уполномоченный по вопросам наблюдения Фрейзер Сэмпсон попросил рабочую группу рассмотреть необходимость приостановить закупки дронов до тех пор, пока представляемый ими риск безопасности не будет должным образом оценен.

https://ria.ru/20230213/velikobritaniya-1851649101.html

лондон

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лондон, в мире