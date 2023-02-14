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Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей - РИА Новости, 14.02.2023
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Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей
Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей - РИА Новости, 14.02.2023
Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей
Сегодня в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, заявил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:17
2023-02-14T16:33
экономика
россия
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сегодня в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации."Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", - сказал Путин.
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экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, владимир путин
Экономика, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Владимир Путин
16:17 14.02.2023 (обновлено: 16:33 14.02.2023)
 
Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей

Путин заявил о важности законодательной гарантии предпринимателей в условиях санкций

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сегодня в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
"Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:08
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян
 
ЭкономикаРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииВладимир Путин
 
 
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