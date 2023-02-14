https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html

Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей

Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей - РИА Новости, 14.02.2023

Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей

Сегодня в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, заявил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:17

2023-02-14T16:17

2023-02-14T16:33

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санкции в отношении россии

реакция на санкции

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сегодня в условиях санкционной агрессии встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации."Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230214/rossiya-1851972342.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, владимир путин