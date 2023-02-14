https://ria.ru/20230214/biznes-1851915711.html

Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП, заявили в Кремле

Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.02.2023

Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном диалоге с представителями крупного бизнеса и МСП, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:56

2023-02-14T12:56

2023-02-14T12:57

россия

экономика

владимир путин

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном диалоге с представителями крупного бизнеса и МСП, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что впервые с 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса, приняв участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Во-первых, у Путина достаточно регулярно происходит общение с руководителями бизнес-объединения и тех, которые касаются крупнейших работодателей, постоянно происходит общение с представителями большого крупного бизнеса, по отдельности он с ними общается, постоянно происходит общение с руководителями организаций, объединяющих малое и среднее предпринимательство, и так далее, и тому подобное. Поэтому этот диалог у президента идет постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с бизнесом у президента на съезде РСПП в марте.

https://ria.ru/20230214/rspp-1851911700.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей