13:31 14.02.2023 (обновлено: 13:41 14.02.2023)
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о биолабораториях США
Госдума приняла проект обращения к парламентам мира, где действуют биолаборатории США
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект постановления об обращении к парламентам стран мира с призывом добиваться от американского конгресса гласности о проектах минобороны США военно-прикладного характера под вывеской "медико-биологическая деятельность" принят Госдумой.
"Федеральное собрание Российской Федерации заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в тексте обращения.
Федеральное собрание РФ обращается к парламентам всех стран мира с призывом запросить у национальных правительств информацию о наличии и характере деятельности Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA), наносящей ущерб их национальному суверенитету, что позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей, отмечается в тексте.
"Федеральное Собрание Российской Федерации призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с министерством обороны США. Данные соглашения носят заведомо дискриминационный характер и преследуют цель скрыть от граждан опасность проводимых исследований. Свидетельством этого является режим ограничения или даже полного запрета доступа в биологические лаборатории и к осуществляемым в них работам даже для национальных служб безопасности", - сообщают российские парламентарии.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала обратиться в парламенты мира с предложением запросить информацию о медико-биологической деятельности Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA) и других структур Пентагона на территории своих стран.
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