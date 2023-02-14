https://ria.ru/20230214/biolaboratorii-1851924462.html

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о биолабораториях США

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о биолабораториях США - РИА Новости, 14.02.2023

Госдума приняла проект обращения к парламентам мира о биолабораториях США

Проект постановления об обращении к парламентам стран мира с призывом добиваться от американского конгресса гласности о проектах минобороны США... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:31

2023-02-14T13:31

2023-02-14T13:41

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проект постановления об обращении к парламентам стран мира с призывом добиваться от американского конгресса гласности о проектах минобороны США военно-прикладного характера под вывеской "медико-биологическая деятельность" принят Госдумой."Федеральное собрание Российской Федерации заявляет, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых министерством обороны США под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - говорится в тексте обращения.Федеральное собрание РФ обращается к парламентам всех стран мира с призывом запросить у национальных правительств информацию о наличии и характере деятельности Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA), наносящей ущерб их национальному суверенитету, что позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей, отмечается в тексте."Федеральное Собрание Российской Федерации призывает парламенты стран мира, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории, дать правовую и политическую оценку соглашениям, которые их национальные службы здравоохранения заключают с министерством обороны США. Данные соглашения носят заведомо дискриминационный характер и преследуют цель скрыть от граждан опасность проводимых исследований. Свидетельством этого является режим ограничения или даже полного запрета доступа в биологические лаборатории и к осуществляемым в них работам даже для национальных служб безопасности", - сообщают российские парламентарии.Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала обратиться в парламенты мира с предложением запросить информацию о медико-биологической деятельности Агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA) и других структур Пентагона на территории своих стран.

https://ria.ru/20230207/laos-1850188243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, госдума рф, россия, ирина яровая, министерство обороны сша, в мире, политика