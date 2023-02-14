Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков
Замглавы правительства ДНР Мингазов ждет прихода в регион всех российских крупных банков
Здание Промсвязьбанка в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Правительство Донецкой Народной республики рассчитывает, что все крупные российские банки придут в республику вслед за Промсвязьбанком, который работает в ДНР с прошлого года, заявил первый заместитель председателя республиканского правительства Рустам Мингазов.
"Другие, кроме ПСБ, российские банки будут заходить. Мы тоже планируем в этом направлении работать, мы считаем, что должен быть конкурентный рынок, в том числе в банковском секторе. И планируем, что все крупнейшие банки, которые в России работают, будут и сюда постепенно заходить. Вы видели, что недавно в Крым Сбербанк зашел? Крым очень долго к этому шел, я думаю, мы быстрее придем", - заявил Мингазов в интервью местному телеканалу "Юнион".
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Он также пообещал увеличить число банкоматов Промсвязьбанка в ДНР. "Правительство не на Луне живет, оно живет так же, как и вы все - в одном с вами городе живет, в одной республике, во всех городах бываем. Я часто проезжаю на автомобиле, вижу очереди к банкоматам ПСБ. Сразу фотографирую, отправляю в Москву руководству банка. Мы сейчас активно ведем работу над тем, чтобы увеличить количество отделений. Второе - количество банкоматов", - рассказал Мингазов.
По его словам, недавно в Донецке был председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, с которым обсуждалась эта проблема. Сейчас правительство ДНР разрабатывает план, где будут стоять банкоматы и открываться отделения, указал он.
"Мы планируем в больницах, на заправках, в магазинах открывать новые банкоматы", - сказал Мингазов.