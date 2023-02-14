Рейтинг@Mail.ru
Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/banki-1851942610.html
Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков
Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков - РИА Новости, 14.02.2023
Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков
Правительство Донецкой Народной республики рассчитывает, что все крупные российские банки придут в республику вслед за Промсвязьбанком, который работает в ДНР с РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:26
2023-02-14T14:26
экономика
донецкая народная республика
россия
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794401680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5ec1a55830ce9eafc91bed9329fbc70.jpg
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Правительство Донецкой Народной республики рассчитывает, что все крупные российские банки придут в республику вслед за Промсвязьбанком, который работает в ДНР с прошлого года, заявил первый заместитель председателя республиканского правительства Рустам Мингазов. "Другие, кроме ПСБ, российские банки будут заходить. Мы тоже планируем в этом направлении работать, мы считаем, что должен быть конкурентный рынок, в том числе в банковском секторе. И планируем, что все крупнейшие банки, которые в России работают, будут и сюда постепенно заходить. Вы видели, что недавно в Крым Сбербанк зашел? Крым очень долго к этому шел, я думаю, мы быстрее придем", - заявил Мингазов в интервью местному телеканалу "Юнион". Он также пообещал увеличить число банкоматов Промсвязьбанка в ДНР. "Правительство не на Луне живет, оно живет так же, как и вы все - в одном с вами городе живет, в одной республике, во всех городах бываем. Я часто проезжаю на автомобиле, вижу очереди к банкоматам ПСБ. Сразу фотографирую, отправляю в Москву руководству банка. Мы сейчас активно ведем работу над тем, чтобы увеличить количество отделений. Второе - количество банкоматов", - рассказал Мингазов. По его словам, недавно в Донецке был председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, с которым обсуждалась эта проблема. Сейчас правительство ДНР разрабатывает план, где будут стоять банкоматы и открываться отделения, указал он. "Мы планируем в больницах, на заправках, в магазинах открывать новые банкоматы", - сказал Мингазов.
https://ria.ru/20221209/tsentrobank-1837470007.html
https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794401680_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_14b6a82310b01c2620a9cf51da3a082a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донецкая народная республика, россия, промсвязьбанк
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Промсвязьбанк
14:26 14.02.2023
 
Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков

Замглавы правительства ДНР Мингазов ждет прихода в регион всех российских крупных банков

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание Промсвязьбанка в Донецке
Здание Промсвязьбанка в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Здание Промсвязьбанка в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Правительство Донецкой Народной республики рассчитывает, что все крупные российские банки придут в республику вслед за Промсвязьбанком, который работает в ДНР с прошлого года, заявил первый заместитель председателя республиканского правительства Рустам Мингазов.
"Другие, кроме ПСБ, российские банки будут заходить. Мы тоже планируем в этом направлении работать, мы считаем, что должен быть конкурентный рынок, в том числе в банковском секторе. И планируем, что все крупнейшие банки, которые в России работают, будут и сюда постепенно заходить. Вы видели, что недавно в Крым Сбербанк зашел? Крым очень долго к этому шел, я думаю, мы быстрее придем", - заявил Мингазов в интервью местному телеканалу "Юнион".
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 14:02
Отделения ЦБ появились в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Он также пообещал увеличить число банкоматов Промсвязьбанка в ДНР. "Правительство не на Луне живет, оно живет так же, как и вы все - в одном с вами городе живет, в одной республике, во всех городах бываем. Я часто проезжаю на автомобиле, вижу очереди к банкоматам ПСБ. Сразу фотографирую, отправляю в Москву руководству банка. Мы сейчас активно ведем работу над тем, чтобы увеличить количество отделений. Второе - количество банкоматов", - рассказал Мингазов.
По его словам, недавно в Донецке был председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, с которым обсуждалась эта проблема. Сейчас правительство ДНР разрабатывает план, где будут стоять банкоматы и открываться отделения, указал он.
"Мы планируем в больницах, на заправках, в магазинах открывать новые банкоматы", - сказал Мингазов.
Вывеска Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:54
Райффайзенбанк ответил на требование Украины покинуть российский рынок
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияПромсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала