https://ria.ru/20230214/banki-1851942610.html

Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков

Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков - РИА Новости, 14.02.2023

Власти ДНР ждут прихода в регион всех российских крупных банков

Правительство Донецкой Народной республики рассчитывает, что все крупные российские банки придут в республику вслед за Промсвязьбанком, который работает в ДНР с РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:26

2023-02-14T14:26

2023-02-14T14:26

экономика

донецкая народная республика

россия

промсвязьбанк

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Правительство Донецкой Народной республики рассчитывает, что все крупные российские банки придут в республику вслед за Промсвязьбанком, который работает в ДНР с прошлого года, заявил первый заместитель председателя республиканского правительства Рустам Мингазов. "Другие, кроме ПСБ, российские банки будут заходить. Мы тоже планируем в этом направлении работать, мы считаем, что должен быть конкурентный рынок, в том числе в банковском секторе. И планируем, что все крупнейшие банки, которые в России работают, будут и сюда постепенно заходить. Вы видели, что недавно в Крым Сбербанк зашел? Крым очень долго к этому шел, я думаю, мы быстрее придем", - заявил Мингазов в интервью местному телеканалу "Юнион". Он также пообещал увеличить число банкоматов Промсвязьбанка в ДНР. "Правительство не на Луне живет, оно живет так же, как и вы все - в одном с вами городе живет, в одной республике, во всех городах бываем. Я часто проезжаю на автомобиле, вижу очереди к банкоматам ПСБ. Сразу фотографирую, отправляю в Москву руководству банка. Мы сейчас активно ведем работу над тем, чтобы увеличить количество отделений. Второе - количество банкоматов", - рассказал Мингазов. По его словам, недавно в Донецке был председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, с которым обсуждалась эта проблема. Сейчас правительство ДНР разрабатывает план, где будут стоять банкоматы и открываться отделения, указал он. "Мы планируем в больницах, на заправках, в магазинах открывать новые банкоматы", - сказал Мингазов.

https://ria.ru/20221209/tsentrobank-1837470007.html

https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, донецкая народная республика, россия, промсвязьбанк