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Банки стали меньше возвращать похищенных средств, сообщил ЦБ - РИА Новости, 14.02.2023
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Банки стали меньше возвращать похищенных средств, сообщил ЦБ
Банки стали меньше возвращать похищенных средств, сообщил ЦБ - РИА Новости, 14.02.2023
Банки стали меньше возвращать похищенных средств, сообщил ЦБ
Банки России в 2022 году вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, - 618,4 миллиона рублей, или 4,4% от всего объема краж, сообщил Банк... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:54
2023-02-14T13:54
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
мошенники
кибербезопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банки России в 2022 году вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, - 618,4 миллиона рублей, или 4,4% от всего объема краж, сообщил Банк России. "Банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, - 618,4 миллиона рублей, или 4,4% от всего объема краж", - говорится в сообщении. В 2021 году данный данный показатель составлял 6,8%, или 920,5 миллиона рублей. Такой уровень возмещения в минувшем году объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные, пояснил регулятор. По данным ЦБ, использование приемов социнженерии оставалось основным инструментом злоумышленников для хищения средств. Доля таких операций составила 50,4% против 49,4% годом ранее. Размер ущерба от действий кибермошенников в 2022 году вырос на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851612146.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники, кибербезопасность
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, мошенники, Кибербезопасность
13:54 14.02.2023
 
Банки стали меньше возвращать похищенных средств, сообщил ЦБ

ЦБ: банки в 2022 году вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее

© Depositphotos.com / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Depositphotos.com / AntonioGuillemF
Девушка с банковской картой перед ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банки России в 2022 году вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, - 618,4 миллиона рублей, или 4,4% от всего объема краж, сообщил Банк России.
"Банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, - 618,4 миллиона рублей, или 4,4% от всего объема краж", - говорится в сообщении. В 2021 году данный данный показатель составлял 6,8%, или 920,5 миллиона рублей.
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Такой уровень возмещения в минувшем году объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные, пояснил регулятор.
По данным ЦБ, использование приемов социнженерии оставалось основным инструментом злоумышленников для хищения средств. Доля таких операций составила 50,4% против 49,4% годом ранее.
Размер ущерба от действий кибермошенников в 2022 году вырос на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МошенничествомошенникиКибербезопасность
 
 
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