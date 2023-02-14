https://ria.ru/20230214/aviatsiya-1851974225.html
Воздушное пространство над Молдавией снова открыли
Воздушное пространство над Молдавией снова открыли - РИА Новости, 14.02.2023
Воздушное пространство над Молдавией снова открыли
Воздушное пространство Молдавии вновь открыто, сообщила пресс-служба органа гражданской авиации республики. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:13
2023-02-14T16:13
2023-02-14T16:42
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Воздушное пространство Молдавии вновь открыто, сообщила пресс-служба органа гражданской авиации республики.Ранее пресс-служба авиакомпании Air Moldova сообщила, что во вторник воздушное пространство Молдавии оказалось закрыто. В пресс-службе Международного аэропорта Кишинева заявили, что все рейсы были прекращены по решению органа гражданской авиации."По итогам заседания межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 11.24 (12.24 мск) 14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации было принято решение о временном закрытии воздушного пространства Молдавии. В 14.47 (15.47 мск) воздушное пространство было вновь открыто", - сообщается на сайте ведомства.В органе гражданской авиации сообщили, что причины решения будут оглашены позже.
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молдавия, в мире
16:13 14.02.2023 (обновлено: 16:42 14.02.2023)
Воздушное пространство над Молдавией снова открыли
Гражданская авиация Молдавии сообщила об открытии воздушного пространства страны
КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости.
Воздушное пространство Молдавии вновь открыто, сообщила
пресс-служба органа гражданской авиации республики.
Ранее пресс-служба авиакомпании Air Moldova сообщила, что во вторник воздушное пространство Молдавии оказалось закрыто. В пресс-службе Международного аэропорта Кишинева заявили, что все рейсы были прекращены по решению органа гражданской авиации.
"По итогам заседания межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 11.24 (12.24 мск) 14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации было принято решение о временном закрытии воздушного пространства Молдавии. В 14.47 (15.47 мск) воздушное пространство было вновь открыто", - сообщается на сайте ведомства.
В органе гражданской авиации сообщили, что причины решения будут оглашены позже.