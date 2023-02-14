https://ria.ru/20230214/aviatsiya-1851974225.html

Воздушное пространство над Молдавией снова открыли

Воздушное пространство над Молдавией снова открыли - РИА Новости, 14.02.2023

Воздушное пространство над Молдавией снова открыли

Воздушное пространство Молдавии вновь открыто, сообщила пресс-служба органа гражданской авиации республики. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:13

2023-02-14T16:13

2023-02-14T16:42

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Воздушное пространство Молдавии вновь открыто, сообщила пресс-служба органа гражданской авиации республики.Ранее пресс-служба авиакомпании Air Moldova сообщила, что во вторник воздушное пространство Молдавии оказалось закрыто. В пресс-службе Международного аэропорта Кишинева заявили, что все рейсы были прекращены по решению органа гражданской авиации."По итогам заседания межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством в 11.24 (12.24 мск) 14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации было принято решение о временном закрытии воздушного пространства Молдавии. В 14.47 (15.47 мск) воздушное пространство было вновь открыто", - сообщается на сайте ведомства.В органе гражданской авиации сообщили, что причины решения будут оглашены позже.

https://ria.ru/20230214/piranha-1851887105.html

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