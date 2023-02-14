Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/avariya-1852022260.html
В Пензенской области два человека погибли в ДТП
В Пензенской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 14.02.2023
В Пензенской области два человека погибли в ДТП
Грузовая "Газель" и легковушка "Лада Гранта" столкнулись в Шемышейском районе Пензенской области: два человека погибли, еще пятеро, включая четырехлетнего... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:48
2023-02-14T18:48
происшествия
авто
пензенская область
пенза
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Грузовая "Газель" и легковушка "Лада Гранта" столкнулись в Шемышейском районе Пензенской области: два человека погибли, еще пятеро, включая четырехлетнего ребенка, пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД в своем телеграм-канале. По данным ведомства, столкновение грузового автомобиля "Газель" под управлением 28-летнего водителя и легковой машины "Лада Гранта", за рулем которой был 53-летний мужчина, произошло в 15.00 мск на 30-м километре автомобильной дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. "Предварительно установлено, что... в результате происшествия пассажир автомобиля "Газель", мужчина 1966 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель и пассажир 1998 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Пассажиры автомобиля "Лада Гранта" - женщины 1974 и 1993 годов рождения и мальчик 2018 года рождения - доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "Лада Гранта" получил телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства, добавили в управлении.
https://ria.ru/20230213/dtp-1851768537.html
https://ria.ru/20230208/dtp-1850602757.html
пензенская область
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, пензенская область, пенза, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Пензенская область, Пенза, ГИБДД МВД РФ
18:48 14.02.2023
 
В Пензенской области два человека погибли в ДТП

ГИБДД: в Пензенской области в ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Грузовая "Газель" и легковушка "Лада Гранта" столкнулись в Шемышейском районе Пензенской области: два человека погибли, еще пятеро, включая четырехлетнего ребенка, пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, столкновение грузового автомобиля "Газель" под управлением 28-летнего водителя и легковой машины "Лада Гранта", за рулем которой был 53-летний мужчина, произошло в 15.00 мск на 30-м километре автомобильной дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 17:59
На Кубани три человека погибли в ДТП с грузовиком
"Предварительно установлено, что... в результате происшествия пассажир автомобиля "Газель", мужчина 1966 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель и пассажир 1998 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Пассажиры автомобиля "Лада Гранта" - женщины 1974 и 1993 годов рождения и мальчик 2018 года рождения - доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "Лада Гранта" получил телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства, добавили в управлении.
Место ДТП с участием маршрутного такси в Дзержинском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 16:26
В Волгограде произошло ДТП с маршруткой
 
ПроисшествияАвтоПензенская областьПензаГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала