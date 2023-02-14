https://ria.ru/20230214/avariya-1852022260.html

В Пензенской области два человека погибли в ДТП

В Пензенской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 14.02.2023

В Пензенской области два человека погибли в ДТП

Грузовая "Газель" и легковушка "Лада Гранта" столкнулись в Шемышейском районе Пензенской области: два человека погибли, еще пятеро, включая четырехлетнего... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:48

2023-02-14T18:48

2023-02-14T18:48

происшествия

авто

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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Грузовая "Газель" и легковушка "Лада Гранта" столкнулись в Шемышейском районе Пензенской области: два человека погибли, еще пятеро, включая четырехлетнего ребенка, пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД в своем телеграм-канале. По данным ведомства, столкновение грузового автомобиля "Газель" под управлением 28-летнего водителя и легковой машины "Лада Гранта", за рулем которой был 53-летний мужчина, произошло в 15.00 мск на 30-м километре автомобильной дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино. "Предварительно установлено, что... в результате происшествия пассажир автомобиля "Газель", мужчина 1966 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель и пассажир 1998 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Пассажиры автомобиля "Лада Гранта" - женщины 1974 и 1993 годов рождения и мальчик 2018 года рождения - доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "Лада Гранта" получил телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства, добавили в управлении.

https://ria.ru/20230213/dtp-1851768537.html

https://ria.ru/20230208/dtp-1850602757.html

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