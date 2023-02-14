https://ria.ru/20230214/artemovsk-1852023173.html

Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме

Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.02.2023

Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме

США отмечают продвижение российских сил в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние сутки-двое, но считают, что даже его падение для Киева не РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:55

2023-02-14T18:55

2023-02-14T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

украина

джон кирби

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США отмечают продвижение российских сил в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние сутки-двое, но считают, что даже его падение для Киева не окажет стратегического значения на исход ситуации на Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Русские постепенно продвигаются там (в районе Артемовска - ред.) в последние 24-48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны", - сказал Кирби на брифинге. Он отказался сообщить детали переговоров с украинской стороной о ситуации на названном направлении, заявив, что украинская сторона сама "решает, какие операции с какими ресурсами она должны вести". "Украинцы продолжат бороться, как они посчитают нужным", - сказал Кирби. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.

https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1851955371.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, джон кирби, сша, россия, ситуация в днр и лнр