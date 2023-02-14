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Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1852023173.html
Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме
Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.02.2023
Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме
США отмечают продвижение российских сил в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние сутки-двое, но считают, что даже его падение для Киева не РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:55
2023-02-14T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
джон кирби
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США отмечают продвижение российских сил в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние сутки-двое, но считают, что даже его падение для Киева не окажет стратегического значения на исход ситуации на Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Русские постепенно продвигаются там (в районе Артемовска - ред.) в последние 24-48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны", - сказал Кирби на брифинге. Он отказался сообщить детали переговоров с украинской стороной о ситуации на названном направлении, заявив, что украинская сторона сама "решает, какие операции с какими ресурсами она должны вести". "Украинцы продолжат бороться, как они посчитают нужным", - сказал Кирби. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1851955371.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, джон кирби, сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Джон Кирби, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:55 14.02.2023 (обновлено: 19:39 14.02.2023)
 
Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме

Представитель Белого дома Кирби не исключил возможность отступления ВСУ из Артемовска

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США отмечают продвижение российских сил в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние сутки-двое, но считают, что даже его падение для Киева не окажет стратегического значения на исход ситуации на Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Русские постепенно продвигаются там (в районе Артемовска - ред.) в последние 24-48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны", - сказал Кирби на брифинге. Он отказался сообщить детали переговоров с украинской стороной о ситуации на названном направлении, заявив, что украинская сторона сама "решает, какие операции с какими ресурсами она должны вести". "Украинцы продолжат бороться, как они посчитают нужным", - сказал Кирби.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДжон КирбиСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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