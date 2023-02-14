https://ria.ru/20230214/artemovsk-1852023173.html
Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме
Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.02.2023
Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме
США отмечают продвижение российских сил в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние сутки-двое, но считают, что даже его падение для Киева не РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:55
2023-02-14T18:55
2023-02-14T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
джон кирби
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555796_0:183:2733:1720_1920x0_80_0_0_cf8a8c2572f99a9ccfe909b6aceebc04.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США отмечают продвижение российских сил в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние сутки-двое, но считают, что даже его падение для Киева не окажет стратегического значения на исход ситуации на Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Русские постепенно продвигаются там (в районе Артемовска - ред.) в последние 24-48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны", - сказал Кирби на брифинге. Он отказался сообщить детали переговоров с украинской стороной о ситуации на названном направлении, заявив, что украинская сторона сама "решает, какие операции с какими ресурсами она должны вести". "Украинцы продолжат бороться, как они посчитают нужным", - сказал Кирби. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1851955371.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844555796_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_1c1a3b9dae28114ad67c97e0b403885f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, джон кирби, сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Джон Кирби, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:55 14.02.2023 (обновлено: 19:39 14.02.2023)
Падение Артемовска не повлияет на ситуацию на Украине, заявили в Белом доме
Представитель Белого дома Кирби не исключил возможность отступления ВСУ из Артемовска