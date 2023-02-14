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ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851987113.html
ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск
ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск - РИА Новости, 14.02.2023
ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск
Доступ в Артемовск (украинское название - Бахмут) гражданским лицам не закрыт, а ограничен, уточнил во вторник пресс-секретарь восточной группировки украинских... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:51
2023-02-14T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доступ в Артемовск (украинское название - Бахмут) гражданским лицам не закрыт, а ограничен, уточнил во вторник пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. Ранее один из командиров украинской армии с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам. "Туда не закрыт, как кто-то сказал, доступ, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации (назначенной Киевом - ред.) все детально расписано, есть возможность зарегистрироваться", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
https://ria.ru/20230212/soledar-1851518722.html
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851962802.html
артемовск
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:51 14.02.2023 (обновлено: 16:52 14.02.2023)
 
ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск

ВСУ заявили, что не закрывали, а лишь ограничили гражданским доступ в Артемовск

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доступ в Артемовск (украинское название - Бахмут) гражданским лицам не закрыт, а ограничен, уточнил во вторник пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.
Ранее один из командиров украинской армии с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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Жители Артемовска рассказали, как украинские войска выселяли их из города
"Туда не закрыт, как кто-то сказал, доступ, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации (назначенной Киевом - ред.) все детально расписано, есть возможность зарегистрироваться", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 15:39Специальная военная операция на Украине
Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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