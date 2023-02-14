https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851987113.html

ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск

ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск - РИА Новости, 14.02.2023

ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск

Доступ в Артемовск (украинское название - Бахмут) гражданским лицам не закрыт, а ограничен, уточнил во вторник пресс-секретарь восточной группировки украинских... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:51

2023-02-14T16:51

2023-02-14T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доступ в Артемовск (украинское название - Бахмут) гражданским лицам не закрыт, а ограничен, уточнил во вторник пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. Ранее один из командиров украинской армии с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам. "Туда не закрыт, как кто-то сказал, доступ, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации (назначенной Киевом - ред.) все детально расписано, есть возможность зарегистрироваться", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.

https://ria.ru/20230212/soledar-1851518722.html

https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851962802.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр