https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851987113.html
ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск
ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск - РИА Новости, 14.02.2023
ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск
Доступ в Артемовск (украинское название - Бахмут) гражданским лицам не закрыт, а ограничен, уточнил во вторник пресс-секретарь восточной группировки украинских... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:51
2023-02-14T16:51
2023-02-14T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Доступ в Артемовск (украинское название - Бахмут) гражданским лицам не закрыт, а ограничен, уточнил во вторник пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. Ранее один из командиров украинской армии с позывным "Мадьяр" сообщил, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам. "Туда не закрыт, как кто-то сказал, доступ, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации (назначенной Киевом - ред.) все детально расписано, есть возможность зарегистрироваться", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
https://ria.ru/20230212/soledar-1851518722.html
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851962802.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed54f0579e74887c2af60e0a167dc68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:51 14.02.2023 (обновлено: 16:52 14.02.2023)
ВСУ утверждают, что не закрывали гражданским доступ в Артемовск
ВСУ заявили, что не закрывали, а лишь ограничили гражданским доступ в Артемовск