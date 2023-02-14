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Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851962802.html
Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся
Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся - РИА Новости, 14.02.2023
Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся
В Артемовске идут тяжелейшие бои, предпосылок для окружения украинских боевиков на севере города нет, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:39
2023-02-14T17:22
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
евгений пригожин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Артемовске идут тяжелейшие бои, предпосылок для окружения украинских боевиков на севере города нет, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале.Так Пригожин прокомментировал появившуюся информацию о том, что бойцы "Вагнера" заблокировали 1500 украинских военных на севере Артемовска.По всем направлениям противник активизируется, "подтягивает все новые и новые резервы". По его словам, ежедневно от 300 до 500 свежих украинских боевиков подходят к Артемовску на всех направлениях, а огонь вражеской артиллерии "усиливается с каждым днем". На севере города идут "тяжелейшие бои, никаких предпосылок для окружения противника там нет". Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром, "идет тяжелейшая боевая работа", отметил Пригожин.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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артемовск, безопасность, донецкая народная республика, евгений пригожин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:39 14.02.2023 (обновлено: 17:22 14.02.2023)
 
Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся

Пригожин сообщил об отсутствии предпосылок для окружения боевиков ВСУ на севере Артемовска

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Артемовске идут тяжелейшие бои, предпосылок для окружения украинских боевиков на севере города нет, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале.
Так Пригожин прокомментировал появившуюся информацию о том, что бойцы "Вагнера" заблокировали 1500 украинских военных на севере Артемовска.
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"Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. <...> Праздника не будет в ближайшее время", - приводится ответ Пригожина на запрос журналистов в телеграм-канале его пресс-службы.
По всем направлениям противник активизируется, "подтягивает все новые и новые резервы". По его словам, ежедневно от 300 до 500 свежих украинских боевиков подходят к Артемовску на всех направлениях, а огонь вражеской артиллерии "усиливается с каждым днем". На севере города идут "тяжелейшие бои, никаких предпосылок для окружения противника там нет". Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром, "идет тяжелейшая боевая работа", отметил Пригожин.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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