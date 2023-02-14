https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.02.2023
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:23
2023-02-14T13:23
2023-02-14T13:43
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя."Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал он в эфире Первого канала.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Красная гора в ДНР. Это, как объяснил советник Пушилина Ян Гагин, "ключ к дальнейшему наступлению и овладению" Артемовском.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851828873.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:23 14.02.2023 (обновлено: 13:43 14.02.2023)
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что перспектив оставления украинскими войсками Артемовска пока нет