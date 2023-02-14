https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html

ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин

ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.02.2023

ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:23

2023-02-14T13:23

2023-02-14T13:43

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

безопасность

россия

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851747511_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_17e4fcbb476773d565dcd67d458d24ca.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя."Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал он в эфире Первого канала.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Красная гора в ДНР. Это, как объяснил советник Пушилина Ян Гагин, "ключ к дальнейшему наступлению и овладению" Артемовском.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851828873.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр