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ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851921929.html
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.02.2023
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:23
2023-02-14T13:43
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя."Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал он в эфире Первого канала.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Красная гора в ДНР. Это, как объяснил советник Пушилина Ян Гагин, "ключ к дальнейшему наступлению и овладению" Артемовском.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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артемовск
россия
донецкая народная республика
украина
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артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:23 14.02.2023 (обновлено: 13:43 14.02.2023)
 
ВСУ пока не собираются оставлять Артемовск, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что перспектив оставления украинскими войсками Артемовска пока нет

© AP Photo / LIBKOSЗдание в центре Артемовска (Бахмута)
Здание в центре Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Здание в центре Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя.
"Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", - сказал он в эфире Первого канала.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Красная гора в ДНР. Это, как объяснил советник Пушилина Ян Гагин, "ключ к дальнейшему наступлению и овладению" Артемовском.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Украинские военные на окраине Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 23:54Специальная военная операция на Украине
СМИ назвали возможную причину введения Киевом запрета на въезд в Артемовск
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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