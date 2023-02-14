https://ria.ru/20230214/aes-1851984936.html
Миссии МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции
Миссии МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции - РИА Новости, 14.02.2023
Миссии МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции
Многократные миссии МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции и окружающих территориях, сообщили во вторник в российском... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:42
2023-02-14T16:42
2023-02-14T16:42
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многократные миссии МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции и окружающих территориях, сообщили во вторник в российском Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию. По данным штаба, Киев при поддержке США и Европы готовит масштабную провокацию для обвинения РФ перед спецсессией Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе СВО. В частности киевский режим планирует заявить, что из-за действий военных РФ на ЧАЭС якобы произошло радиоактивное заражение территорий Украины. В гумштабе напомнили, что, в соответствии с официальным заявлением гендиректора МАГАТЭ, контроль над Чернобыльской АЭС был передан российскими представителями с подписанием соответствующего протокола украинской стороне 1 апреля прошлого года. "В свою очередь многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 и январе 2023 года) подтвердили нормальный без каких-либо отклонений радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС", - добавили координационном штабе. Там отметили, что "с января 2023 года на станции на постоянной основе присутствуют не менее двух инспекторов МАГАТЭ, которые в режиме реального времени осуществляют контроль радиационной обстановки".
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в мире, россия, украина, киев, магатэ, чернобыльская аэс, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Киев, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, Генеральная Ассамблея ООН
Миссии МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции
Гумштаб: миссии МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции и вокруг
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многократные миссии МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС подтвердили нормальный радиационный фон на станции и окружающих территориях, сообщили во вторник в российском Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.
По данным штаба, Киев
при поддержке США
и Европы
готовит масштабную провокацию для обвинения РФ
перед спецсессией Генассамблеи ООН
в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности в ходе СВО. В частности киевский режим планирует заявить, что из-за действий военных РФ на ЧАЭС якобы произошло радиоактивное заражение территорий Украины
.
В гумштабе напомнили, что, в соответствии с официальным заявлением гендиректора МАГАТЭ, контроль над Чернобыльской АЭС был передан российскими представителями с подписанием соответствующего протокола украинской стороне 1 апреля прошлого года.
"В свою очередь многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 и январе 2023 года) подтвердили нормальный без каких-либо отклонений радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС", - добавили координационном штабе.
Там отметили, что "с января 2023 года на станции на постоянной основе присутствуют не менее двух инспекторов МАГАТЭ, которые в режиме реального времени осуществляют контроль радиационной обстановки".