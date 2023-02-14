https://ria.ru/20230214/aerostat-1852004446.html

Япония подозревает КНР в запуске трех шпионских аэростатов, пишут СМИ

Япония подозревает КНР в запуске трех шпионских аэростатов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023

Япония подозревает КНР в запуске трех шпионских аэростатов, пишут СМИ

Япония подозревает Китай в запуске трёх шпионских воздушных шаров над своей территорией в 2019-2021 годах, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:50

2023-02-14T17:50

2023-02-14T17:50

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Япония подозревает Китай в запуске трёх шпионских воздушных шаров над своей территорией в 2019-2021 годах, сообщает агентство Киодо. "Правительство Японии во вторник заявило о "серьёзных подозрениях", что три неопознанных летающих объекта, замеченных над территорией страны в течение трёх лет, начиная с 2019 года - китайские разведывательные воздушные шары", - говорится в сообщении. Это заявление сделано японскими властями на фоне утверждения США об обнаружении китайских аэростатов над американской территорией. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.

https://ria.ru/20230214/aerostat-1851886850.html

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в мире, япония, сша, китай, министерство обороны сша