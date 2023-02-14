https://ria.ru/20230214/aerostat-1851925894.html
В МИД КНР призвали Японию не раздувать тему китайских аэростатов
В МИД КНР призвали Японию не раздувать тему китайских аэростатов - РИА Новости, 14.02.2023
В МИД КНР призвали Японию не раздувать тему китайских аэростатов
Китайская сторона надеется, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции, а не раздувать шумиху, следуя за США, заявил на брифинге во... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:34
2023-02-14T13:34
2023-02-14T13:48
в мире
япония
китай
сша
хирокадзу мацуно
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китайская сторона надеется, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции, а не раздувать шумиху, следуя за США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения СМИ о возможном появлении "китайских аэростатов" над Японией в прошлом. Ранее телеканал FNN со ссылкой на источники сообщил, что правительство Японии не исключает, что замеченный в январе 2022 года в районе острова Кюсю шар мог использоваться Китаем для сбора информации. "Мы заметили соответствующие сообщения. Я хочу подчеркнуть, что мы надеемся, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции и не будет следовать за американской стороной, занимаясь спекуляцией", - сказал дипломат. Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио анализирует информацию и находится в контакте с США по фактам появления шаров над Японией в период с 2020 по 2022 год. В частности, шары появлялись в июне 2020 года над городом Сэндай, в сентябре 2021 года над городом Хатинохэ, а в январе 2022 года – в районе острова Кюсю. Официально правительство Японии не делало никаких заявлений относительно принадлежности аэростатов. Однако, как отмечает телеканал, анализ снимков, сделанных с самолета воздушных сил самообороны страны в январе 2022 года, выявил схожесть формы появившегося шара с принадлежащим КНР аэростатом, сбитым 4 февраля в США. В связи с этим эксперты японских властей не исключают высокой вероятности того, что и над Японией тогда был шар, который мог использоваться Китаем для сбора информации. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
https://ria.ru/20230214/amerika-1851913326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, сша, хирокадзу мацуно, министерство обороны сша
В мире, Япония, Китай, США, Хирокадзу Мацуно, Министерство обороны США
13:34 14.02.2023 (обновлено: 13:48 14.02.2023)
В МИД КНР призвали Японию не раздувать тему китайских аэростатов
В МИД КНР надеются, что Япония не будет по примеру США раздувать тему китайских аэростатов
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китайская сторона надеется, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции, а не раздувать шумиху, следуя за США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения СМИ о возможном появлении "китайских аэростатов" над Японией в прошлом.
Ранее телеканал FNN со ссылкой на источники сообщил, что правительство Японии не исключает, что замеченный в январе 2022 года в районе острова Кюсю шар мог использоваться Китаем для сбора информации.
"Мы заметили соответствующие сообщения. Я хочу подчеркнуть, что мы надеемся, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции и не будет следовать за американской стороной, занимаясь спекуляцией", - сказал дипломат.
Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно
заявил, что Токио
анализирует информацию и находится в контакте с США по фактам появления шаров над Японией в период с 2020 по 2022 год. В частности, шары появлялись в июне 2020 года над городом Сэндай, в сентябре 2021 года над городом Хатинохэ, а в январе 2022 года – в районе острова Кюсю.
Официально правительство Японии не делало никаких заявлений относительно принадлежности аэростатов. Однако, как отмечает телеканал, анализ снимков, сделанных с самолета воздушных сил самообороны страны в январе 2022 года, выявил схожесть формы появившегося шара с принадлежащим КНР аэростатом, сбитым 4 февраля в США. В связи с этим эксперты японских властей не исключают высокой вероятности того, что и над Японией тогда был шар, который мог использоваться Китаем для сбора информации.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне
утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине
говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне
.