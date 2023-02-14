https://ria.ru/20230214/aerostat-1851925894.html

В МИД КНР призвали Японию не раздувать тему китайских аэростатов

В МИД КНР призвали Японию не раздувать тему китайских аэростатов - РИА Новости, 14.02.2023

В МИД КНР призвали Японию не раздувать тему китайских аэростатов

Китайская сторона надеется, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции, а не раздувать шумиху, следуя за США, заявил на брифинге во... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:34

2023-02-14T13:34

2023-02-14T13:48

в мире

япония

китай

сша

хирокадзу мацуно

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китайская сторона надеется, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции, а не раздувать шумиху, следуя за США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения СМИ о возможном появлении "китайских аэростатов" над Японией в прошлом. Ранее телеканал FNN со ссылкой на источники сообщил, что правительство Японии не исключает, что замеченный в январе 2022 года в районе острова Кюсю шар мог использоваться Китаем для сбора информации. "Мы заметили соответствующие сообщения. Я хочу подчеркнуть, что мы надеемся, что Япония будет придерживаться объективной и справедливой позиции и не будет следовать за американской стороной, занимаясь спекуляцией", - сказал дипломат. Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио анализирует информацию и находится в контакте с США по фактам появления шаров над Японией в период с 2020 по 2022 год. В частности, шары появлялись в июне 2020 года над городом Сэндай, в сентябре 2021 года над городом Хатинохэ, а в январе 2022 года – в районе острова Кюсю. Официально правительство Японии не делало никаких заявлений относительно принадлежности аэростатов. Однако, как отмечает телеканал, анализ снимков, сделанных с самолета воздушных сил самообороны страны в январе 2022 года, выявил схожесть формы появившегося шара с принадлежащим КНР аэростатом, сбитым 4 февраля в США. В связи с этим эксперты японских властей не исключают высокой вероятности того, что и над Японией тогда был шар, который мог использоваться Китаем для сбора информации. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.

https://ria.ru/20230214/amerika-1851913326.html

https://ria.ru/20230214/nlo-1851925347.html

япония

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, сша, хирокадзу мацуно, министерство обороны сша