12:36 14.02.2023 (обновлено: 12:40 14.02.2023)
СМИ раскрыли, как республиканцы используют ситуацию с китайским аэростатом
Bloomberg: республиканцы используют инцидент с китайским аэростатом для сбора средств
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы используют ситуацию с китайским аэростатом для сбора средств на предвыборную кампанию в 2024 году, передает агентство Блумберг.
"По крайней мере в 11 электронных письмах кампании в конгрессе ссылаются на инцидент с китайским аэростатом, когда просят адресатов дать им денег, подписать петиции или принять участие в опросах", - отмечает агентство, добавляя, что в некоторых письмах затрагивается тема холодной войны, однако в большинстве случаев содержание сводится к критике решения президента США Джо Байдена сбить аэростат.
Первые письма были получены 3 февраля, когда воздушный шар еще находился в воздухе, приводит агентство данные Pundit Analytics, которая отслеживает электронные письма, рекламу на Facebook* и публикации в социальных сетях выборных должностных лиц и кандидатов.
"Отправка писем показывает, как быстро кандидаты могут выпускать призывы к потенциальным донорам о сборе средств, исходя из самых противоречивых тем дня", - отмечает Блумберг.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с 1 января 2022 года. В Белом доме данные утверждения назвали ложными.
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