https://ria.ru/20230214/aerostat-1851910188.html

СМИ раскрыли, как республиканцы используют ситуацию с китайским аэростатом

СМИ раскрыли, как республиканцы используют ситуацию с китайским аэростатом - РИА Новости, 14.02.2023

СМИ раскрыли, как республиканцы используют ситуацию с китайским аэростатом

Конгрессмены-республиканцы используют ситуацию с китайским аэростатом для сбора средств на предвыборную кампанию в 2024 году, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:36

2023-02-14T12:36

2023-02-14T12:40

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы используют ситуацию с китайским аэростатом для сбора средств на предвыборную кампанию в 2024 году, передает агентство Блумберг. "По крайней мере в 11 электронных письмах кампании в конгрессе ссылаются на инцидент с китайским аэростатом, когда просят адресатов дать им денег, подписать петиции или принять участие в опросах", - отмечает агентство, добавляя, что в некоторых письмах затрагивается тема холодной войны, однако в большинстве случаев содержание сводится к критике решения президента США Джо Байдена сбить аэростат. Первые письма были получены 3 февраля, когда воздушный шар еще находился в воздухе, приводит агентство данные Pundit Analytics, которая отслеживает электронные письма, рекламу на Facebook* и публикации в социальных сетях выборных должностных лиц и кандидатов. "Отправка писем показывает, как быстро кандидаты могут выпускать призывы к потенциальным донорам о сборе средств, исходя из самых противоречивых тем дня", - отмечает Блумберг. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с 1 января 2022 года. В Белом доме данные утверждения назвали ложными.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230214/aerostat-1851886850.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, джо байден, конгресс сша