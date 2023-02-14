https://ria.ru/20230214/aerostat-1851886850.html
СМИ: в США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики
СМИ: в США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: в США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики
Военные специалисты в США обнаружили в обломках сбитого ранее над океаном китайского аэростата электронный механизм и датчики, сообщает со ссылкой на заявление... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:27
2023-02-14T11:27
2023-02-14T11:27
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военные специалисты в США обнаружили в обломках сбитого ранее над океаном китайского аэростата электронный механизм и датчики, сообщает со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных. "Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции", - приводит издание заявление американских военных. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
https://ria.ru/20230213/velikobritaniya-1851649101.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), пекин, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Пекин, Министерство обороны США
СМИ: в США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики
NYP: военные США обнаружили в обломках сбитого китайского аэростата электронику и датчики