https://ria.ru/20230214/aerostat-1851886850.html

СМИ: в США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики

СМИ: в США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики - РИА Новости, 14.02.2023

СМИ: в США в обломках китайского аэростата нашли электронику и датчики

Военные специалисты в США обнаружили в обломках сбитого ранее над океаном китайского аэростата электронный механизм и датчики, сообщает со ссылкой на заявление... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:27

2023-02-14T11:27

2023-02-14T11:27

в мире

сша

вашингтон (штат)

пекин

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849944262_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_44c5c3dc2de0e36e8ac8efe04fc5b134.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военные специалисты в США обнаружили в обломках сбитого ранее над океаном китайского аэростата электронный механизм и датчики, сообщает со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных. "Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции", - приводит издание заявление американских военных. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.

https://ria.ru/20230213/velikobritaniya-1851649101.html

сша

вашингтон (штат)

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), пекин, министерство обороны сша