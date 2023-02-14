https://ria.ru/20230214/aerostat-1851846494.html
В Японии поддержали позицию США по сбитому китайскому аэростату
В Японии поддержали позицию США по сбитому китайскому аэростату - РИА Новости, 14.02.2023
В Японии поддержали позицию США по сбитому китайскому аэростату
Власти Японии поддерживают позицию США по недопустимости нарушения территориального пространства китайским аэростатом и считают важным, чтобы Китай понес полную РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:53
2023-02-14T07:53
2023-02-14T07:53
в мире
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есимаса хаяси
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ТОКИО, 14 фев - РИА Новости. Власти Японии поддерживают позицию США по недопустимости нарушения территориального пространства китайским аэростатом и считают важным, чтобы Китай понес полную ответственность за инцидент, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с 1 января 2022 года. В Белом доме данные утверждения назвали ложными. Ранее в феврале генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио анализирует информацию и находится в контакте с США по фактам появления шаров над Японией в период с 2020 по 2022 год. В частности, шары появлялись в июне 2020 года над городом Сэндай, в сентябре 2021 года над городом Хатинохэ, а в январе 2022 года – в районе острова Кюсю. Официально правительство Японии не делало никаких заявлений относительно принадлежности аэростатов. Однако, как сообщил ранее FNN, анализ снимков, сделанных с самолета воздушных сил самообороны страны в январе 2022 года, выявил схожесть формы появившегося шара с принадлежащим КНР аэростатом, сбитым 4 февраля в США. В связи с этим японские власти не исключают высокой вероятности того, что и над Японией тогда был шар, который мог использоваться Китаем для сбора информации.
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в мире, япония, сша, китай, есимаса хаяси, хирокадзу мацуно
В мире, Япония, США, Китай, Есимаса Хаяси, Хирокадзу Мацуно
В Японии поддержали позицию США по сбитому китайскому аэростату
Глава МИД Японии Хаяси заявил о поддержке позиции США по сбитому китайскому аэростату
ТОКИО, 14 фев - РИА Новости. Власти Японии поддерживают позицию США по недопустимости нарушения территориального пространства китайским аэростатом и считают важным, чтобы Китай понес полную ответственность за инцидент, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Японии Ёсимаса Хаяси.
"Согласно нашим данным, правительство США объявило 4 февраля о том, что китайский разведывательный шар был сбит. Нарушение территориальной целостности любого государства абсолютно неприемлемо. Власти США заявили, что Китай нарушил территориальную целостность страны в абсолютно недопустимой манере, и объяснили, что были предприняты ответные меры с учетом обеспечения безопасности населения и территории. Япония поддерживает позицию США и считает важным, чтобы Китай понес полную ответственность", - отметил министр.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне
утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине
говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая с 1 января 2022 года. В Белом доме данные утверждения назвали ложными.
Ранее в феврале генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно
заявил, что Токио
анализирует информацию и находится в контакте с США по фактам появления шаров над Японией в период с 2020 по 2022 год. В частности, шары появлялись в июне 2020 года над городом Сэндай, в сентябре 2021 года над городом Хатинохэ, а в январе 2022 года – в районе острова Кюсю.
Официально правительство Японии не делало никаких заявлений относительно принадлежности аэростатов. Однако, как сообщил ранее FNN, анализ снимков, сделанных с самолета воздушных сил самообороны страны в январе 2022 года, выявил схожесть формы появившегося шара с принадлежащим КНР аэростатом, сбитым 4 февраля в США. В связи с этим японские власти не исключают высокой вероятности того, что и над Японией тогда был шар, который мог использоваться Китаем для сбора информации.