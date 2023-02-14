https://ria.ru/20230214/aeroekspress-1851885607.html

"Аэроэкспресс" отменяет часть рейсов поездов в аэропорт Внуково и обратно

"Аэроэкспресс" отменяет часть рейсов поездов в аэропорт Внуково и обратно - РИА Новости, 14.02.2023

"Аэроэкспресс" отменяет часть рейсов поездов в аэропорт Внуково и обратно

Компания "Аэроэкспресс" 18 и 19 февраля отменит часть рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково из-за плановых работ на железной дороге,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:33

2023-02-14T11:33

2023-02-14T11:33

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" 18 и 19 февраля отменит часть рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. "В связи с проведением плановых работ на железной дороге 18 и 19 февраля будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково – часть рейсов будут отменены", – говорится в сообщении компании. В частности, 18 февраля начиная с 17.00 мск до конца дня не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, а также рейса в 15.00. Из аэропорта будут отменены рейсы с 16.00 до конца дня, а также рейс в 14.00. Кроме того, 19 февраля не будет движения аэроэкспрессов в аэропорт до 13.00 включительно, из аэропорта – до 12.00. С 14.00 поезда "Аэроэкспресс" с Киевского вокзала во Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 13.00. "Чтобы добраться в аэропорт во время отмен поездов, компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", – говорится в сообщении. Терминал "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале будет работать в обычном режиме, сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут, заключили в компании.

https://ria.ru/20230125/aeroeksrpess-1847257949.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, аэроэкспресс, внуково (аэропорт)