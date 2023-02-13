https://ria.ru/20230213/znamenitosti-1851627246.html

У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок

У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок - РИА Новости, 13.02.2023

У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок

У супругов Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок, пишет Page Six. Пол и имя малыша в публикации СМИ не называется. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:34

2023-02-13T11:34

2023-02-13T11:34

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. У супругов Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок, пишет Page Six. Пол и имя малыша в публикации СМИ не называется. О беременности актрисы стало известно в сентябре 2022 года. У семьи уже есть три дочери: восьмилетняя Джеймс, шестилетняя Инез и Бетти, которой два года. Поженились Райан и Блейк в 2012-м. 46-летний Рейнольдс — звезда "Дэдпула", комедийного триллера об остром на язык супергерое. 35-летняя Лайвли приобрела мировую известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница". Также зрители знают ее по фильмам "Век Адалин" и "Светская жизнь".

https://ria.ru/20230206/znamenitosti-1849987447.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, райан рейнольдс (актер), блейк лайвли, знаменитости