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У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок - РИА Новости, 13.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230213/znamenitosti-1851627246.html
У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок
У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок - РИА Новости, 13.02.2023
У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок
У супругов Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок, пишет Page Six. Пол и имя малыша в публикации СМИ не называется. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:34
2023-02-13T11:34
культура
новости культуры
райан рейнольдс (актер)
блейк лайвли
знаменитости
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. У супругов Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок, пишет Page Six. Пол и имя малыша в публикации СМИ не называется. О беременности актрисы стало известно в сентябре 2022 года. У семьи уже есть три дочери: восьмилетняя Джеймс, шестилетняя Инез и Бетти, которой два года. Поженились Райан и Блейк в 2012-м. 46-летний Рейнольдс — звезда "Дэдпула", комедийного триллера об остром на язык супергерое. 35-летняя Лайвли приобрела мировую известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница". Также зрители знают ее по фильмам "Век Адалин" и "Светская жизнь".
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новости культуры, райан рейнольдс (актер), блейк лайвли, знаменитости
Культура, Новости культуры, Райан Рейнольдс (актер), Блейк Лайвли, Знаменитости
11:34 13.02.2023
 
У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок

У актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок

© AP Photo / Invision/Charles SykesБлейк Лайвли и Райан Рейнольдс на выставке "Charles James: Beyond Fashion" в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, США
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на выставке Charles James: Beyond Fashion в Институте костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. У супругов Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок, пишет Page Six. Пол и имя малыша в публикации СМИ не называется.
О беременности актрисы стало известно в сентябре 2022 года.
У семьи уже есть три дочери: восьмилетняя Джеймс, шестилетняя Инез и Бетти, которой два года. Поженились Райан и Блейк в 2012-м.
46-летний Рейнольдс — звезда "Дэдпула", комедийного триллера об остром на язык супергерое. 35-летняя Лайвли приобрела мировую известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница". Также зрители знают ее по фильмам "Век Адалин" и "Светская жизнь".
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КультураНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)Блейк ЛайвлиЗнаменитости
 
 
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