https://ria.ru/20230213/znamenitosti-1851627246.html
У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок
У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок - РИА Новости, 13.02.2023
У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок
У супругов Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок, пишет Page Six. Пол и имя малыша в публикации СМИ не называется. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:34
2023-02-13T11:34
2023-02-13T11:34
культура
новости культуры
райан рейнольдс (актер)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. У супругов Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок, пишет Page Six. Пол и имя малыша в публикации СМИ не называется. О беременности актрисы стало известно в сентябре 2022 года. У семьи уже есть три дочери: восьмилетняя Джеймс, шестилетняя Инез и Бетти, которой два года. Поженились Райан и Блейк в 2012-м. 46-летний Рейнольдс — звезда "Дэдпула", комедийного триллера об остром на язык супергерое. 35-летняя Лайвли приобрела мировую известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница". Также зрители знают ее по фильмам "Век Адалин" и "Светская жизнь".
https://ria.ru/20230206/znamenitosti-1849987447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, райан рейнольдс (актер), блейк лайвли, знаменитости
Культура, Новости культуры, Райан Рейнольдс (актер), Блейк Лайвли, Знаменитости
У Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок
У актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли родился четвертый ребенок