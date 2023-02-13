https://ria.ru/20230213/zhivotnye-1851703158.html

Более 40 животных спасли в 2022 году из рук уличных фотографов в Москве

Более 40 животных спасли в 2022 году из рук уличных фотографов в Москве - РИА Новости, 13.02.2023

Более 40 животных спасли в 2022 году из рук уличных фотографов в Москве

Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:40

2023-02-13T14:40

2023-02-13T14:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году. В Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в прошлом году поступили 37 сов, три ястреба, два примата и один питон, которые использовались как реквизит для уличной фотосъемки", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что чаще всего о незаконном использовании животных для фотосъемки сообщали в июне. Сообщается, что среди сов чаще других жертвами незаконного использования становились серые неясыти. В 2022 году немало изъято ушастых сов. Третье место в антирейтинге – у обыкновенных сипух, на природных территориях столицы эти пернатые не водятся. Уточняется, что чаще всего животные – жертвы незаконной торговли. Но даже если они куплены в специальном питомнике, что редкость, "работа" на оживленных улицах вызывает большой стресс.

https://ria.ru/20230118/sova-1847121757.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы