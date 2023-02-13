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Более 40 животных спасли в 2022 году из рук уличных фотографов в Москве
Более 40 животных спасли в 2022 году из рук уличных фотографов в Москве - РИА Новости, 13.02.2023
Более 40 животных спасли в 2022 году из рук уличных фотографов в Москве
Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:40
2023-02-13T14:40
2023-02-13T14:40
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году. В Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в прошлом году поступили 37 сов, три ястреба, два примата и один питон, которые использовались как реквизит для уличной фотосъемки", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что чаще всего о незаконном использовании животных для фотосъемки сообщали в июне. Сообщается, что среди сов чаще других жертвами незаконного использования становились серые неясыти. В 2022 году немало изъято ушастых сов. Третье место в антирейтинге – у обыкновенных сипух, на природных территориях столицы эти пернатые не водятся. Уточняется, что чаще всего животные – жертвы незаконной торговли. Но даже если они куплены в специальном питомнике, что редкость, "работа" на оживленных улицах вызывает большой стресс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году. В Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
в прошлом году поступили 37 сов, три ястреба, два примата и один питон, которые использовались как реквизит для уличной фотосъемки", - говорится в сообщении комплекса
.
Отмечается, что чаще всего о незаконном использовании животных для фотосъемки сообщали в июне.
"По статистике, самые популярные виды у уличных фотографов – совы. Всего в Москве обитают 6 видов этих птиц. Все они относятся к редким и исчезающим и занесены в "Перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)"", - говорится в сообщении.
Сообщается, что среди сов чаще других жертвами незаконного использования становились серые неясыти. В 2022 году немало изъято ушастых сов. Третье место в антирейтинге – у обыкновенных сипух, на природных территориях столицы эти пернатые не водятся.
"Ни одна птица, поступившая в Центр реабилитации, не была в удовлетворительном состоянии. Из-за содержания в тесной клетке совы теряют хвостовое оперение, ломают крылья. Из-за неправильного ухода и кормления не стачивается клюв, что затрудняет прием пищи. А отсутствие ветеринарного надзора может способствовать развитию различных заболеваний, в том числе опасных для людей", - говорится в материале.
Уточняется, что чаще всего животные – жертвы незаконной торговли. Но даже если они куплены в специальном питомнике, что редкость, "работа" на оживленных улицах вызывает большой стресс.