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В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку - РИА Новости, 13.02.2023
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В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку
В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку - РИА Новости, 13.02.2023
В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку
Шестилетнюю девочку спасли в турецкой провинции Адыяман спустя 178 часов после сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны, также в провинции Хатай... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:01
2023-02-13T14:01
в мире
турция
хатай (провинция)
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Шестилетнюю девочку спасли в турецкой провинции Адыяман спустя 178 часов после сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны, также в провинции Хатай из-под завалов спасена женщина, сообщили местные СМИ. "Шестилетняя Мирай была извлечена живой из-под завалов многоквартирного дома "Бозбей" в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения", - сообщает телеканал TRT Haber. Как, в свою очередь, сообщает агентство Anadolu, жительницу города Антакья Серап Донмез вызволили из-под завалов одного из домов, обрушившихся в квартале Джебраиль. "В провинции Хатай на юге Турции спасателям спустя 176 часов после землетрясения удалось спасти из-под завалов женщину… При виде спасенной женщины спасатели не смогли сдержать слезы радости. Женщину после оказания первой помощи доставили в больницу", - передает агентство. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
турция
хатай (провинция)
сирия
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в мире, турция, хатай (провинция), сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Хатай (провинция), Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:01 13.02.2023
 
В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку

В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку спустя 178 часов после землетрясения

© РИА Новости / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Шестилетнюю девочку спасли в турецкой провинции Адыяман спустя 178 часов после сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны, также в провинции Хатай из-под завалов спасена женщина, сообщили местные СМИ.
"Шестилетняя Мирай была извлечена живой из-под завалов многоквартирного дома "Бозбей" в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения", - сообщает телеканал TRT Haber.
Как, в свою очередь, сообщает агентство Anadolu, жительницу города Антакья Серап Донмез вызволили из-под завалов одного из домов, обрушившихся в квартале Джебраиль.
"В провинции Хатай на юге Турции спасателям спустя 176 часов после землетрясения удалось спасти из-под завалов женщину… При виде спасенной женщины спасатели не смогли сдержать слезы радости. Женщину после оказания первой помощи доставили в больницу", - передает агентство.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
Женщина наблюдает за спасательными работами на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 08:00Туризм
"Жив, здоров, плакал": как в Турции помогают пострадавшим от землетрясения
 
В миреТурцияХатай (провинция)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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