В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку
В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку спустя 178 часов после землетрясения
© РИА Новости / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр
АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Шестилетнюю девочку спасли в турецкой провинции Адыяман спустя 178 часов после сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны, также в провинции Хатай из-под завалов спасена женщина, сообщили местные СМИ.
"Шестилетняя Мирай была извлечена живой из-под завалов многоквартирного дома "Бозбей" в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения", - сообщает телеканал TRT Haber.
Как, в свою очередь, сообщает агентство Anadolu, жительницу города Антакья Серап Донмез вызволили из-под завалов одного из домов, обрушившихся в квартале Джебраиль.
"В провинции Хатай на юге Турции спасателям спустя 176 часов после землетрясения удалось спасти из-под завалов женщину… При виде спасенной женщины спасатели не смогли сдержать слезы радости. Женщину после оказания первой помощи доставили в больницу", - передает агентство.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.