https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851691857.html

В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку

В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку - РИА Новости, 13.02.2023

В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку

Шестилетнюю девочку спасли в турецкой провинции Адыяман спустя 178 часов после сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны, также в провинции Хатай... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:01

2023-02-13T14:01

2023-02-13T14:01

в мире

турция

хатай (провинция)

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Шестилетнюю девочку спасли в турецкой провинции Адыяман спустя 178 часов после сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны, также в провинции Хатай из-под завалов спасена женщина, сообщили местные СМИ. "Шестилетняя Мирай была извлечена живой из-под завалов многоквартирного дома "Бозбей" в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения", - сообщает телеканал TRT Haber. Как, в свою очередь, сообщает агентство Anadolu, жительницу города Антакья Серап Донмез вызволили из-под завалов одного из домов, обрушившихся в квартале Джебраиль. "В провинции Хатай на юге Турции спасателям спустя 176 часов после землетрясения удалось спасти из-под завалов женщину… При виде спасенной женщины спасатели не смогли сдержать слезы радости. Женщину после оказания первой помощи доставили в больницу", - передает агентство. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html

турция

хатай (провинция)

сирия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, хатай (провинция), сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии