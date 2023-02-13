https://ria.ru/20230213/zadachi-1851668040.html

Кадыров считает, что Россия выполнит задачи спецоперации до конца года

Кадыров считает, что Россия выполнит задачи спецоперации до конца года - РИА Новости, 13.02.2023

Кадыров считает, что Россия выполнит задачи спецоперации до конца года

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине будут выполнены на 100%. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:36

2023-02-13T12:36

2023-02-13T13:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине будут выполнены на 100%."А закончим мы, хотя некоторые говорят - год, два, три, но я считаю, что до конца года мы сегодня поставленную задачу выполним на все 100%"- сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24"."Мы воюем за то, чтобы у нас был мир, за то, чтобы нас не убивали, не стреляли по нам. И поэтому все мы должны работать, как сегодня... днем и ночью", - подчеркнул глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия