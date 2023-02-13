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Кадыров считает, что Россия выполнит задачи спецоперации до конца года - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/zadachi-1851668040.html
Кадыров считает, что Россия выполнит задачи спецоперации до конца года
Кадыров считает, что Россия выполнит задачи спецоперации до конца года - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров считает, что Россия выполнит задачи спецоперации до конца года
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине будут выполнены на 100%. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:36
2023-02-13T13:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине будут выполнены на 100%."А закончим мы, хотя некоторые говорят - год, два, три, но я считаю, что до конца года мы сегодня поставленную задачу выполним на все 100%"- сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24"."Мы воюем за то, чтобы у нас был мир, за то, чтобы нас не убивали, не стреляли по нам. И поэтому все мы должны работать, как сегодня... днем и ночью", - подчеркнул глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
12:36 13.02.2023 (обновлено: 13:00 13.02.2023)
 
Кадыров считает, что Россия выполнит задачи спецоперации до конца года

Кадыров считает, что задачи спецоперации будут выполнены до конца года на сто процентов

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках спецоперации на Украине будут выполнены на 100%.
"А закончим мы, хотя некоторые говорят - год, два, три, но я считаю, что до конца года мы сегодня поставленную задачу выполним на все 100%"- сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы воюем за то, чтобы у нас был мир, за то, чтобы нас не убивали, не стреляли по нам. И поэтому все мы должны работать, как сегодня... днем и ночью", - подчеркнул глава Чечни.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:00
Европе показали войну
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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