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Более 100 подмосковных врачей получили участки по программе "Земля врачам" - РИА Новости, 13.02.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230213/vrachi-1851802194.html
Более 100 подмосковных врачей получили участки по программе "Земля врачам"
Более 100 подмосковных врачей получили участки по программе "Земля врачам" - РИА Новости, 13.02.2023
Более 100 подмосковных врачей получили участки по программе "Земля врачам"
С начала 2023 года свыше 100 медицинских работников получили в собственность территории по программе "Земля врачам". Информацией поделилась заместитель... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:53
2023-02-13T19:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. С начала 2023 года свыше 100 медицинских работников получили в собственность территории по программе "Земля врачам". Информацией поделилась заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова. Об этом сообщил телеканал "360"."По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе уделяется особое внимание строительству новых больниц, поликлиник, а также поддержке медицинского персонала. Одна из мер – программа “Земля врачам”", – отметила Анна Кротова.Она подчеркнула, что наделы для строительства дома в текущем году получили врачи из Волоколамска, Орехово-Зуева, Пушкина, Раменского, Серпухова, Щелкова и Воскресенска.Данная программа рассчитана до 2026 года. Претендовать на территории могут медики, проработавшие в Подмосковье более трех лет. Подать заявку можно через портал региональных госуслуг.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:53 13.02.2023
 

Более 100 подмосковных врачей получили участки по программе "Земля врачам"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтроящийся дом в Московской области
Строящийся дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. С начала 2023 года свыше 100 медицинских работников получили в собственность территории по программе "Земля врачам". Информацией поделилась заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова. Об этом сообщил телеканал "360".
"По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе уделяется особое внимание строительству новых больниц, поликлиник, а также поддержке медицинского персонала. Одна из мер – программа “Земля врачам”", – отметила Анна Кротова.
Она подчеркнула, что наделы для строительства дома в текущем году получили врачи из Волоколамска, Орехово-Зуева, Пушкина, Раменского, Серпухова, Щелкова и Воскресенска.
Данная программа рассчитана до 2026 года. Претендовать на территории могут медики, проработавшие в Подмосковье более трех лет. Подать заявку можно через портал региональных госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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