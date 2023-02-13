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Более 100 подмосковных врачей получили участки по программе "Земля врачам"

Более 100 подмосковных врачей получили участки по программе "Земля врачам" - РИА Новости, 13.02.2023

Более 100 подмосковных врачей получили участки по программе "Земля врачам"

С начала 2023 года свыше 100 медицинских работников получили в собственность территории по программе "Земля врачам". Информацией поделилась заместитель... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:53

2023-02-13T19:53

2023-02-13T19:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. С начала 2023 года свыше 100 медицинских работников получили в собственность территории по программе "Земля врачам". Информацией поделилась заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова. Об этом сообщил телеканал "360"."По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе уделяется особое внимание строительству новых больниц, поликлиник, а также поддержке медицинского персонала. Одна из мер – программа “Земля врачам”", – отметила Анна Кротова.Она подчеркнула, что наделы для строительства дома в текущем году получили врачи из Волоколамска, Орехово-Зуева, Пушкина, Раменского, Серпухова, Щелкова и Воскресенска.Данная программа рассчитана до 2026 года. Претендовать на территории могут медики, проработавшие в Подмосковье более трех лет. Подать заявку можно через портал региональных госуслуг.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)