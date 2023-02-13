https://ria.ru/20230213/voda-1851634205.html
В Мурманской области выявили непригодные для питья родники
В Мурманской области выявили непригодные для питья родники - РИА Новости, 13.02.2023
В Мурманской области выявили непригодные для питья родники
Федеральный проект "Чистая Арктика" во время уборки в Мурманской области проанализировал качество воды в местных родниках и признал их непригодными для питья,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:01
2023-02-13T11:01
2023-02-13T11:26
общество
мурманская область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федеральный проект "Чистая Арктика" во время уборки в Мурманской области проанализировал качество воды в местных родниках и признал их непригодными для питья, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта Андрей Нагибин. Ранее в "Чистой Арктике" заявили о запуске проекта по экспертизе воды и почвы в местах проведения арктических уборок. "К примеру, в Мурманской области обследовали родники, которые мы облагораживали, – вода в них оказалась плохого качества и не пригодной для питья. В ближайшее время опубликуем информацию о таких родниках и будем просить воздержаться от их использования", - сказал Нагибин. Кроме того, он сообщил, что в третьем сезоне проекта "Чистая Арктика", который стартует в мае этого года, подобные замеры будут проводить до и после уборок, а полученные результаты также будут анализироваться. "Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года реализации проекта волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти 5 тысяч тонн отходов.
https://ria.ru/20230213/arktika-1851591861.html
https://ria.ru/20230213/arktika-1851591173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманская область
Общество, Мурманская область
11:01 13.02.2023 (обновлено: 11:26 13.02.2023)
В Мурманской области выявили непригодные для питья родники
"Чистая Арктика" выявила непригодные для питья родники в Мурманской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федеральный проект "Чистая Арктика" во время уборки в Мурманской области проанализировал качество воды в местных родниках и признал их непригодными для питья, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта Андрей Нагибин.
Ранее в "Чистой Арктике" заявили о запуске проекта по экспертизе воды и почвы в местах проведения арктических уборок.
"К примеру, в Мурманской области обследовали родники, которые мы облагораживали, – вода в них оказалась плохого качества и не пригодной для питья. В ближайшее время опубликуем информацию о таких родниках и будем просить воздержаться от их использования", - сказал Нагибин.
Кроме того, он сообщил, что в третьем сезоне проекта "Чистая Арктика", который стартует в мае этого года, подобные замеры будут проводить до и после уборок, а полученные результаты также будут анализироваться.
"Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года реализации проекта волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти 5 тысяч тонн отходов.