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Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами - РИА Новости, 13.02.2023
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Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами
Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами - РИА Новости, 13.02.2023
Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами
Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T03:53
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происшествия
русский (остров)
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель управления. "Проверку проводим, в воскресенье (сотрудник) сразу выехал на место, как поступила информация (о разливе - ред.)", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в соцсетях распространилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.
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русский (остров)
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происшествия, русский (остров), владивосток, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
03:53 13.02.2023 (обновлено: 06:00 13.02.2023)
 
Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами

Росприроднадзор проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в бухте во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель управления.
"Проверку проводим, в воскресенье (сотрудник) сразу выехал на место, как поступила информация (о разливе - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что в соцсетях распространилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.
 
ПроисшествияРусский (остров)ВладивостокФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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