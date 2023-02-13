https://ria.ru/20230213/vladivostok-1851591737.html

Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами

Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами - РИА Новости, 13.02.2023

Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами

Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T03:53

2023-02-13T03:53

2023-02-13T06:00

происшествия

русский (остров)

владивосток

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель управления. "Проверку проводим, в воскресенье (сотрудник) сразу выехал на место, как поступила информация (о разливе - ред.)", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в соцсетях распространилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20221022/razliv-1825965299.html

русский (остров)

владивосток

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происшествия, русский (остров), владивосток, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)