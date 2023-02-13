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Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами
Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами - РИА Новости, 13.02.2023
Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами
Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T03:53
2023-02-13T03:53
2023-02-13T06:00
происшествия
русский (остров)
владивосток
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель управления. "Проверку проводим, в воскресенье (сотрудник) сразу выехал на место, как поступила информация (о разливе - ред.)", - сообщил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в соцсетях распространилась информация о том, что местные жители заметили разлив нефтепродуктов возле судов у пирса в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20221022/razliv-1825965299.html
русский (остров)
владивосток
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происшествия, русский (остров), владивосток, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
03:53 13.02.2023 (обновлено: 06:00 13.02.2023)
Во Владивостоке проверяют информацию о загрязнении бухты нефтепродуктами
Росприроднадзор проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в бухте во Владивостоке