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Пользователи ВКонтакте рассказали, занимаются ли они донорством

Пользователи ВКонтакте рассказали, занимаются ли они донорством - РИА Новости, 13.02.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, занимаются ли они донорством

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:20

2023-02-13T11:20

2023-02-13T11:20

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, занимаются ли они донорством.Варианты ответа были: регулярно; иногда; нет, но собираюсь начать; не подхожу по медицинским показаниям; мне это неинтересно.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не подходят по медицинским показаниям. Так проголосовали 37% пользователей. Около 25% проголосовавших ответили, что им это неинтересно. При этом 13% подписчиков сказали, что они еще не становились донорами, но хотят начать. 14% подписчиков занимаются донорством иногда, и всего 9% делают это регулярно.Ранее в Минздраве сообщили, что доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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