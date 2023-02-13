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Пользователи ВКонтакте рассказали, занимаются ли они донорством
Пользователи ВКонтакте рассказали, занимаются ли они донорством - РИА Новости, 13.02.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, занимаются ли они донорством
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:20
2023-02-13T11:20
2023-02-13T11:20
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, занимаются ли они донорством.Варианты ответа были: регулярно; иногда; нет, но собираюсь начать; не подхожу по медицинским показаниям; мне это неинтересно.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не подходят по медицинским показаниям. Так проголосовали 37% пользователей. Около 25% проголосовавших ответили, что им это неинтересно. При этом 13% подписчиков сказали, что они еще не становились донорами, но хотят начать. 14% подписчиков занимаются донорством иногда, и всего 9% делают это регулярно.Ранее в Минздраве сообщили, что доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования.
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вконтакте, общество
Пользователи ВКонтакте рассказали, занимаются ли они донорством
Пользователи ВКонтакте ответили, становились ли они донорами
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, занимаются ли они донорством.
Варианты ответа были: регулярно; иногда; нет, но собираюсь начать; не подхожу по медицинским показаниям; мне это неинтересно.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не подходят по медицинским показаниям. Так проголосовали 37% пользователей. Около 25% проголосовавших ответили, что им это неинтересно. При этом 13% подписчиков сказали, что они еще не становились донорами, но хотят начать. 14% подписчиков занимаются донорством иногда, и всего 9% делают это регулярно.
Ранее в Минздраве сообщили, что доноры органов и тканей, которые дали письменное согласие, смогут бесплатно проходить все необходимые медицинские обследования.