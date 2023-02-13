https://ria.ru/20230213/vakhtanogov-1851115017.html

Биография Евгения Вахтангова

Биография Евгения Вахтангова - РИА Новости, 13.02.2023

Биография Евгения Вахтангова

Театральный режиссер и педагог Евгений Багратионович Вахтангов родился 13 февраля (1 февраля по старому стилю) 1883 года во Владикавказе в семье табачного... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T01:16

2023-02-13T01:16

2023-02-13T01:16

справки

владикавказ

евгений вахтангов

николай гоголь

аэрофлот

константин станиславский

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758274069_0:107:1592:1003_1920x0_80_0_0_e610fc41fa565ff2eae8e126c38ab93e.jpg

Театральный режиссер и педагог Евгений Багратионович Вахтангов родился 13 февраля (1 февраля по старому стилю) 1883 года во Владикавказе в семье табачного фабриканта. Его отец хотел, чтобы сын продолжил его дело, однако еще в детстве Евгений Вахтангов увлекся театром и решил посвятить ему всю жизнь. В гимназические годы он играл в любительских постановках: "Женитьба" Николая Гоголя, "Бедность не порок" Александра Островского и "Дети Ванюшина" Сергея Найденова. В 1903 году поступил в Московский университет на естественный факультет. На втором курсе перешел на юридический факультет и в том же году дебютировал как режиссер, поставив студенческий спектакль "Педагоги" по пьесе Отто Эрнста. В 1906 году Вахтангов организовал драматический кружок студентов университета.В студенческие годы, часто приезжая из Москвы во Владикавказ, Вахтангов пытался организовать в родном городе свой театр, мечтая о том, чтобы для этого ему было отдано здание фабрики отца. Летом 1909 года Евгений Вахтангов руководил Владикавказским художественно-драматическим кружком, где поставил пьесы "Дядя Ваня" Антона Чехова и "У врат царства" Кнута Гамсуна.В 1909 году Вахтангов поступил в московскую школу драмы Александра Адашева, где преподавал Леопольд Сулержицкий, оказавший существенное влияние на формирование творческой личности Вахтангова.В 1911 году он был принят в число сотрудников Московского художественного театра (МХТ; 1919-2004 годы – академический, МХАТ, в настоящее время МХТ имени А.П. Чехова). Вскоре на молодого актера обратил внимание Константин Станиславский. Он поручил Вахтангову вести практические занятия по своей методике актерского мастерства. В том же году Вахтангов приступил к ведению экспериментальных занятий по "системе" с группой молодежи театра, составившей ядро организованной в 1912 году Первой Студии МХТ (с 1924 года – МХАТ 2-й, в 1936 году закрыта). Среди его постановок того времени – "Праздник мира" (1913) Герхарта Гауптмана, "Потоп" (1915) Хеннига Бергера, "Росмерсхольм" (1918) Генрика Ибсена.Одновременно Вахтангов работал в других московских театральных школах, среди которых особое место занимала Студенческая драматическая студия. Ее создали в 1913 году пять студентов из разных московских университетов. Через год начинающие актеры пригласили Вахтангова в качестве преподавателя и режиссера.Собственного помещения у Студенческой драматической студии не было, участники собирались в разных местах. Репетиции проходили, в основном ночью, так как днем Евгений Вахтангов занимался с Первой студией МХТ, а студенты – учились и работали.Свою первую постановку – "Усадьбу Ланиных" – Студенческая студия представила в 1914 году. Премьера спектакля вызвала бурю негодования. Станиславский разозлился на Вахтангова за самодеятельность и провал "Усадьбы Ланиных" и запретил ему преподавать вне стен МХТ и Первой Студии. Однако занятия в Студенческой студии не прекратились, а проходили в тайне.Со временем Вахтангову стали казаться тесными жесткие рамки системы Станиславского. Он увлекся театральными идеями Всеволода Мейерхольда, но довольно скоро их отверг. У Евгения Вахтангова сформировалось свое понимание театра, он сформулировал его в одном коротком лозунге – "фантастический реализм". Как и Станиславский, он считал, что главным в театральном спектакле является, естественно, актер. Но Вахтангов предлагал отделить личность исполнителя от того образа, который он воплощает на сцене.Сохраняя общие законы искусства переживания и органику актерского существования в образе, в поисках нового сценического языка Вахтангов отказался от поэтики интимно-психологического и бытового театра, провозгласив отказ от натурализма, мобилизуя средства открытого и эффективного театрального воздействия. Стремясь разрушить "четвертую стену" – рампу, отделяющую мир сцены от зала, и установить прямую связь между актером и зрителем, Вахтангов выдвинул требования "сценизма" (ритм, пластичность, четкость театрального общения), праздничности, яркости, смелой театральной условности, расширения области бытового и психологического правдоподобия на сцене.В 1917 году студенческая студия вышла из "подполья" и стала называться Московской драматической студией Евгения Вахтангова. После революции 1917 года режиссер решил присоединиться к театру Константина Станиславского. В 1920 году студия Вахтангова стала частью Московского Художественного театра и получила название Третья студия.В 1921 году у Третьей студии МХТ появилось собственное здание театра. В честь открытия артисты дали спектакль "Чудо святого Антония" по одноименной комедии Мориса Метерлинка – яркое зрелище, раскрывающее сложную символику пьесы, в котором и режиссер, и актеры составили единый творческий ансамбль. День его премьеры – 13 ноября считается днем рождения театра имени Евгения Вахтангова.Среди постановок 1921-1922 годов: "Эрик XIV" Августа Стриндберга (1921, Первая Студия МХТ), "Гадибук" Сергея Анского (1922, студия "Габима").Гармоничность человеческой и творческой натуры Вахтангова в полной мере воплотилась в его последней постановке "Принцесса Турандот" по сказке итальянского драматурга Карло Гоцци. Вахтангов использовал персонажи-маски и приемы итальянской комедии дель арте, однако сказку сделал очень современной. Актеры прямо на сцене переодевались в костюмы сказочных героев, а параллельно беседовали на злободневные темы.Евгений Вахтангов скончался 29 мая 1922 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.В 1926 году Третья студия МХТ была переименована в Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. В 1931 году при театре был создан музей.В одном районе с театром расположена музей-квартира Евгения Вахтангова, в которой он прожил последние четыре года своей жизни.Основой для создания музея Вахтанговского театра, а впоследствии и мемориальной квартиры Евгения Вахтангова, послужили материалы, собранные и сохраненные женой Евгения Вахтангова Надеждой и его сыном Сергеем.В 1996 году Русскому театру во Владикавказе было присвоено имя Евгения Вахтангова. На доме по улице Армянской во Владикавказе, где родился и вырос Вахтангов, установлена мемориальная доска. Ожидается, что в апреле 2023 года на родине режиссера откроется после масштабной реконструкции Дом-музей Евгения Вахтангова. Первый в России памятник Евгению Вахтангову был открыт на родине режиссера во Владикавказе 8 июня 2013 года. Он установлен недалеко от дома, где Вахтангов родился и провел юные годы.Второй памятник расположен в Москве в скверике Театрального института им. Б.В. Щукина. Его открытие приурочили к 100-летию института (в октябре 1914 года Вахтангов провел первое занятие со студийцами). Памятник стал талисманом щукинцев, весной в руке у него неизменно оказывается ветка сирени – его любимого цветка.В 2020 году памятник Евгению Вахтангову был открыт в Москве на Арбате перед зданием Вахтанговского театра. В честь Евгения Вахтангова назван самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

владикавказ

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владикавказ, евгений вахтангов, николай гоголь, аэрофлот, константин станиславский, москва, россия