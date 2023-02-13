https://ria.ru/20230213/torgi-1851639432.html

Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково"

Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково" - РИА Новости, 13.02.2023

Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково"

Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:22

2023-02-13T11:22

2023-02-13T11:22

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что подать заявку на участие в аукционе можно до 23 марта, а сами торги состоятся 3 апреля. В них могут участвовать любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе и нынешние собственники имущества.Сейчас территория бывшей промзоны в районе Очаково-Матвеевское используется неэффективно: там находятся автосервисы, склады и незавершенная стройка. На их месте планируется построить промышленные предприятия, логистический центр, офисные комплексы, а также магазины и пункты общественного питания. Общая площадь застройки составит почти 200 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230206/auktsion-1850094979.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва