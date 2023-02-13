Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково"
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что подать заявку на участие в аукционе можно до 23 марта, а сами торги состоятся 3 апреля. В них могут участвовать любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе и нынешние собственники имущества.
"Победитель аукциона сможет построить на территории площадью почти 13 гектаров общественно-деловые и промышленные объекты, которые дадут городу более трех тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций в редевелопмент участка составит 13,94 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для столицы оценивается примерно в миллиард рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Сейчас территория бывшей промзоны в районе Очаково-Матвеевское используется неэффективно: там находятся автосервисы, склады и незавершенная стройка. На их месте планируется построить промышленные предприятия, логистический центр, офисные комплексы, а также магазины и пункты общественного питания. Общая площадь застройки составит почти 200 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.