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Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково" - РИА Новости, 13.02.2023
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Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково"
Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково" - РИА Новости, 13.02.2023
Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково"
Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:22
2023-02-13T11:22
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что подать заявку на участие в аукционе можно до 23 марта, а сами торги состоятся 3 апреля. В них могут участвовать любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе и нынешние собственники имущества.Сейчас территория бывшей промзоны в районе Очаково-Матвеевское используется неэффективно: там находятся автосервисы, склады и незавершенная стройка. На их месте планируется построить промышленные предприятия, логистический центр, офисные комплексы, а также магазины и пункты общественного питания. Общая площадь застройки составит почти 200 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.
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владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Москва
11:22 13.02.2023
 

Ефимов: город проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Южное Очаково"

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Столичные власти проведут торги для инвесторов на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Южное Очаково", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что подать заявку на участие в аукционе можно до 23 марта, а сами торги состоятся 3 апреля. В них могут участвовать любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе и нынешние собственники имущества.
"Победитель аукциона сможет построить на территории площадью почти 13 гектаров общественно-деловые и промышленные объекты, которые дадут городу более трех тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций в редевелопмент участка составит 13,94 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для столицы оценивается примерно в миллиард рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Сейчас территория бывшей промзоны в районе Очаково-Матвеевское используется неэффективно: там находятся автосервисы, склады и незавершенная стройка. На их месте планируется построить промышленные предприятия, логистический центр, офисные комплексы, а также магазины и пункты общественного питания. Общая площадь застройки составит почти 200 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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