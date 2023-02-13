https://ria.ru/20230213/tomaty-1851756424.html
Томаты из Липецкой области признаны лучшими на выставке "Продэкспо"
Томаты из Липецкой области признаны лучшими на выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 13.02.2023
Томаты из Липецкой области признаны лучшими на выставке "Продэкспо"
Золотыми медалями на международной выставке "Продэкспо" в категории "Лучший продукт 2023 года" награждены липецкие томаты черри сливовидный красный "Делишер" и... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:17
2023-02-13T17:17
2023-02-13T17:17
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экспоцентр
россия
москва
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ЛИПЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Золотыми медалями на международной выставке "Продэкспо" в категории "Лучший продукт 2023 года" награждены липецкие томаты черри сливовидный красный "Делишер" и черри круглый коралловый "Небула", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Томаты-победители представлены в линейке продукции "Искусство есть" и продаются в торговых сетях по всей России.Артамонов отметил, что "Делишер" стал также победителем конкурса "Выбор торговых сетей". Он имеет целый ряд высших оценок профессиональных дегустационных конкурсов и золотых медалей отраслевых выставок, и является одним из самых популярных среди покупателей по всей стране."Липецкая область много лет в российских лидерах по выращиванию тепличных овощей. Важно, что и качество продукции одно из лучших в стране. Полученные награды это подтверждают", – сказал Артамонов.Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023" проходила с 6 по 10 февраля в "Экспоцентре" в Москве.
https://ria.ru/20230201/proizvodstvo-1849043811.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь артамонов, липецкая область, экспоцентр, россия, москва
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Экспоцентр, Россия, Москва
ЛИПЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Золотыми медалями на международной выставке "Продэкспо" в категории "Лучший продукт 2023 года" награждены липецкие томаты черри сливовидный красный "Делишер" и черри круглый коралловый "Небула", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Томаты-победители представлены в линейке продукции "Искусство есть" и продаются в торговых сетях по всей России
.
Артамонов отметил, что "Делишер" стал также победителем конкурса "Выбор торговых сетей". Он имеет целый ряд высших оценок профессиональных дегустационных конкурсов и золотых медалей отраслевых выставок, и является одним из самых популярных среди покупателей по всей стране.
"Липецкая область много лет в российских лидерах по выращиванию тепличных овощей. Важно, что и качество продукции одно из лучших в стране. Полученные награды это подтверждают", – сказал Артамонов.
Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023" проходила с 6 по 10 февраля в "Экспоцентре
" в Москве
.