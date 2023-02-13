https://ria.ru/20230213/tomaty-1851756424.html

Томаты из Липецкой области признаны лучшими на выставке "Продэкспо"

Томаты из Липецкой области признаны лучшими на выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 13.02.2023

Томаты из Липецкой области признаны лучшими на выставке "Продэкспо"

Золотыми медалями на международной выставке "Продэкспо" в категории "Лучший продукт 2023 года" награждены липецкие томаты черри сливовидный красный "Делишер" и... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:17

2023-02-13T17:17

2023-02-13T17:17

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экспоцентр

россия

москва

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ЛИПЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Золотыми медалями на международной выставке "Продэкспо" в категории "Лучший продукт 2023 года" награждены липецкие томаты черри сливовидный красный "Делишер" и черри круглый коралловый "Небула", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Томаты-победители представлены в линейке продукции "Искусство есть" и продаются в торговых сетях по всей России.Артамонов отметил, что "Делишер" стал также победителем конкурса "Выбор торговых сетей". Он имеет целый ряд высших оценок профессиональных дегустационных конкурсов и золотых медалей отраслевых выставок, и является одним из самых популярных среди покупателей по всей стране."Липецкая область много лет в российских лидерах по выращиванию тепличных овощей. Важно, что и качество продукции одно из лучших в стране. Полученные награды это подтверждают", – сказал Артамонов.Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023" проходила с 6 по 10 февраля в "Экспоцентре" в Москве.

https://ria.ru/20230201/proizvodstvo-1849043811.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, экспоцентр, россия, москва