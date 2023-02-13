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Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США - РИА Новости, 13.02.2023
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Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США
Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США - РИА Новости, 13.02.2023
Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США
Обучение спецслужбами США боевиков "Исламского государства"* является актом международного терроризма, заявила сопредседатель парламентской комиссии по... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:06
2023-02-13T16:51
сша
украина
ирина яровая
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обучение спецслужбами США боевиков "Исламского государства"* является актом международного терроризма, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер ГД Ирина Яровая, по мнению которой данная тема должна стать "главным вопросом ООН". Американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщила в понедельник Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*. "Сам факт обучения спецслужбами США боевиков ИГИЛ* является актом международного терроризма и требует международной правовой оценки и привлечения к уголовной ответственности. Имеются достаточные основания к возбуждению Следственным комитетом России уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 361 УК "Акт междуречного терроризма", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы. Вице-спикер ГД считает, что уже давно необходимо начать международное расследование по факту военно-биологического проекта США в мире. Яровая также отметила, что информацией по обучению спецслужбами США террористов должно по-настоящему быть обеспокоено мировое сообщество, это "должно быть главным вопросом ООН".* Запрещенная в России террористическая организация
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сша, украина, ирина яровая, госдума рф, оон, россия, снг, в мире
США, Украина, Ирина Яровая, Госдума РФ, ООН, Россия, СНГ, В мире
15:06 13.02.2023 (обновлено: 16:51 13.02.2023)
 
Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США

Яровая назвала вербовку боевиков ИГ со стороны США актом международного терроризма

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ирина Яровая . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обучение спецслужбами США боевиков "Исламского государства"* является актом международного терроризма, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер ГД Ирина Яровая, по мнению которой данная тема должна стать "главным вопросом ООН".
Американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщила в понедельник Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
11:51
США не смогут ускорить выпуск высокоточных ракет, заявили в Совфеде
"Сам факт обучения спецслужбами США боевиков ИГИЛ* является актом международного терроризма и требует международной правовой оценки и привлечения к уголовной ответственности. Имеются достаточные основания к возбуждению Следственным комитетом России уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 361 УК "Акт междуречного терроризма", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
Вице-спикер ГД считает, что уже давно необходимо начать международное расследование по факту военно-биологического проекта США в мире.
"Изощренные способы совершения преступлений против жизни и безопасности, судя по секретному биологическому проекту Пентагона на Украине, являются реальной угрозой человечеству", - заявила политик.
Яровая также отметила, что информацией по обучению спецслужбами США террористов должно по-настоящему быть обеспокоено мировое сообщество, это "должно быть главным вопросом ООН".
* Запрещенная в России террористическая организация
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СШАУкраинаИрина ЯроваяГосдума РФООНРоссияСНГВ мире
 
 
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