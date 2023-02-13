15:06 13.02.2023 (обновлено: 16:51 13.02.2023)
Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США
Яровая назвала вербовку боевиков ИГ со стороны США актом международного терроризма
Ирина Яровая . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обучение спецслужбами США боевиков "Исламского государства"* является актом международного терроризма, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер ГД Ирина Яровая, по мнению которой данная тема должна стать "главным вопросом ООН".
Американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщила в понедельник Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*.
"Сам факт обучения спецслужбами США боевиков ИГИЛ* является актом международного терроризма и требует международной правовой оценки и привлечения к уголовной ответственности. Имеются достаточные основания к возбуждению Следственным комитетом России уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 361 УК "Акт междуречного терроризма", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
Вице-спикер ГД считает, что уже давно необходимо начать международное расследование по факту военно-биологического проекта США в мире.
"Изощренные способы совершения преступлений против жизни и безопасности, судя по секретному биологическому проекту Пентагона на Украине, являются реальной угрозой человечеству", - заявила политик.
Яровая также отметила, что информацией по обучению спецслужбами США террористов должно по-настоящему быть обеспокоено мировое сообщество, это "должно быть главным вопросом ООН".
* Запрещенная в России террористическая организация