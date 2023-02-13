https://ria.ru/20230213/terrorizm-1851710496.html

Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США

Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США - РИА Новости, 13.02.2023

Яровая прокомментировала вербовку боевиков ИГ* со стороны США

Обучение спецслужбами США боевиков "Исламского государства"* является актом международного терроризма, заявила сопредседатель парламентской комиссии по... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:06

2023-02-13T15:06

2023-02-13T16:51

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обучение спецслужбами США боевиков "Исламского государства"* является актом международного терроризма, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер ГД Ирина Яровая, по мнению которой данная тема должна стать "главным вопросом ООН". Американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщила в понедельник Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*. "Сам факт обучения спецслужбами США боевиков ИГИЛ* является актом международного терроризма и требует международной правовой оценки и привлечения к уголовной ответственности. Имеются достаточные основания к возбуждению Следственным комитетом России уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 361 УК "Акт междуречного терроризма", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы. Вице-спикер ГД считает, что уже давно необходимо начать международное расследование по факту военно-биологического проекта США в мире. Яровая также отметила, что информацией по обучению спецслужбами США террористов должно по-настоящему быть обеспокоено мировое сообщество, это "должно быть главным вопросом ООН".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230213/rakety-1851647892.html

https://ria.ru/20230213/ssha-1851670348.html

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сша, украина, ирина яровая, госдума рф, оон, россия, снг, в мире