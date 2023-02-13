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Кадыров назвал западные танки, которые получит Украина, ерундой - РИА Новости, 13.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/tanki-1851670829.html
Кадыров назвал западные танки, которые получит Украина, ерундой
Кадыров назвал западные танки, которые получит Украина, ерундой - РИА Новости, 13.02.2023
Кадыров назвал западные танки, которые получит Украина, ерундой
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сто-двести западных танков, которые получит Украина, это ерунда, а экипажи нужно обучать. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:48
2023-02-13T13:19
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сто-двести западных танков, которые получит Украина, это ерунда, а экипажи нужно обучать. "Ну дадут они сто танков, двести танков дадут - это ничего не стоит, это ерунда. Туда надо посадить столько-то экипажей, их надо обучать. И танк сегодня не так оправдан, как они хотят", - сказал в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Кадыров добавил, что у Украины "нет сил и средств", чтобы управлять западными танками. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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рамзан кадыров, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина
12:48 13.02.2023 (обновлено: 13:19 13.02.2023)
 
Кадыров назвал западные танки, которые получит Украина, ерундой

Кадыров: Украина должна обучить экипажи, прежде чем использовать западные танки

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сто-двести западных танков, которые получит Украина, это ерунда, а экипажи нужно обучать.
"Ну дадут они сто танков, двести танков дадут - это ничего не стоит, это ерунда. Туда надо посадить столько-то экипажей, их надо обучать. И танк сегодня не так оправдан, как они хотят", - сказал в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Кадыров добавил, что у Украины "нет сил и средств", чтобы управлять западными танками.
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУкраина
 
 
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