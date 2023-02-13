https://ria.ru/20230213/svr-1851611460.html

Силовые структуры США утратили моральные принципы, заявили в СВР

Силовые структуры США утратили моральные принципы, заявили в СВР - РИА Новости, 13.02.2023

Силовые структуры США утратили моральные принципы, заявили в СВР

Силовые структуры США, одержимые "безумной идеей обескровливания России", считают допустимым использование террористов в своих целях, заявляет в понедельник... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:37

2023-02-13T09:37

2023-02-13T09:42

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силовые структуры США, одержимые "безумной идеей обескровливания России", считают допустимым использование террористов в своих целях, заявляет в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России."Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят Вашингтон в один ряд с крупнейшими международными тергруппировками", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, вашингтон (штат)