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Силовые структуры США утратили моральные принципы, заявили в СВР - РИА Новости, 13.02.2023
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Силовые структуры США утратили моральные принципы, заявили в СВР
Силовые структуры США утратили моральные принципы, заявили в СВР - РИА Новости, 13.02.2023
Силовые структуры США утратили моральные принципы, заявили в СВР
Силовые структуры США, одержимые "безумной идеей обескровливания России", считают допустимым использование террористов в своих целях, заявляет в понедельник... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:37
2023-02-13T09:42
сша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силовые структуры США, одержимые "безумной идеей обескровливания России", считают допустимым использование террористов в своих целях, заявляет в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России."Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят Вашингтон в один ряд с крупнейшими международными тергруппировками", - говорится в релизе.
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россия
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сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, вашингтон (штат)
США, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность, Вашингтон (штат)
09:37 13.02.2023 (обновлено: 09:42 13.02.2023)
 
Силовые структуры США утратили моральные принципы, заявили в СВР

В СВР заявили, что силовые структуры США одержимы безумной идеей обескровливания России

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Силовые структуры США, одержимые "безумной идеей обескровливания России", считают допустимым использование террористов в своих целях, заявляет в понедельник Служба внешней разведки (СВР) России.
"Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят Вашингтон в один ряд с крупнейшими международными тергруппировками", - говорится в релизе.
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СШАРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БезопасностьВашингтон (штат)
 
 
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