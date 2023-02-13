https://ria.ru/20230213/stakhanov-1851794108.html
Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:16
2023-02-13T19:16
2023-02-13T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
стаханов
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851688348.html
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в мире, луганская народная республика, сша, стаханов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Стаханов, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS
В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS