https://ria.ru/20230213/stakhanov-1851794108.html

Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:16

2023-02-13T19:16

2023-02-13T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сша

стаханов

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851688348.html

луганская народная республика

сша

стаханов

украина

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в мире, луганская народная республика, сша, стаханов, украина, вооруженные силы украины