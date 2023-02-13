Рейтинг@Mail.ru
Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/ssha-1851768027.html
Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах
Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах - РИА Новости, 13.02.2023
Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах
США погрязли в лицемерии и двойных стандартах, для большинства стран мира это очевидно, они понимают, что США стоят за любым крупным конфликтом, заявил лидер... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:57
2023-02-13T17:57
сша
россия
сергей миронов
в мире
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. США погрязли в лицемерии и двойных стандартах, для большинства стран мира это очевидно, они понимают, что США стоят за любым крупным конфликтом, заявил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, комментируя заявление посольства США в России. Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу". "США погрязли в лицемерии и двойных стандартах и по привычке гонят "чернуху". Большинству стран в мире это уже очевидно, и они прекрасно понимают, что именно США стоят за любым крупным конфликтом в мире", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Политик добавил, что в заявлении "не сказано самого главного: кто виноват в происходящем". "Конечно, есть объяснение, что виновата Россия, которая "напала на Украину". Не будет же госдеп писать правду, что именно их политика сделала небезопасным пребывание американцев в нашей стране", - отметил он.
https://ria.ru/20230213/ssha-1851626088.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, сергей миронов, в мире, партия "справедливая россия - за правду"
США, Россия, Сергей Миронов, В мире, Партия "Справедливая Россия - за правду"
17:57 13.02.2023
 
Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах

Лидер эсеров Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. США погрязли в лицемерии и двойных стандартах, для большинства стран мира это очевидно, они понимают, что США стоят за любым крупным конфликтом, заявил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, комментируя заявление посольства США в России.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
"США погрязли в лицемерии и двойных стандартах и по привычке гонят "чернуху". Большинству стран в мире это уже очевидно, и они прекрасно понимают, что именно США стоят за любым крупным конфликтом в мире", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что в заявлении "не сказано самого главного: кто виноват в происходящем". "Конечно, есть объяснение, что виновата Россия, которая "напала на Украину". Не будет же госдеп писать правду, что именно их политика сделала небезопасным пребывание американцев в нашей стране", - отметил он.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 10:36
Джабаров осудил призыв посольства США к лицам с двойным гражданством
 
СШАРоссияСергей МироновВ миреПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала