https://ria.ru/20230213/ssha-1851768027.html

Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах

Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах - РИА Новости, 13.02.2023

Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах

США погрязли в лицемерии и двойных стандартах, для большинства стран мира это очевидно, они понимают, что США стоят за любым крупным конфликтом, заявил лидер... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:57

2023-02-13T17:57

2023-02-13T17:57

сша

россия

сергей миронов

в мире

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. США погрязли в лицемерии и двойных стандартах, для большинства стран мира это очевидно, они понимают, что США стоят за любым крупным конфликтом, заявил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, комментируя заявление посольства США в России. Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу". "США погрязли в лицемерии и двойных стандартах и по привычке гонят "чернуху". Большинству стран в мире это уже очевидно, и они прекрасно понимают, что именно США стоят за любым крупным конфликтом в мире", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Политик добавил, что в заявлении "не сказано самого главного: кто виноват в происходящем". "Конечно, есть объяснение, что виновата Россия, которая "напала на Украину". Не будет же госдеп писать правду, что именно их политика сделала небезопасным пребывание американцев в нашей стране", - отметил он.

https://ria.ru/20230213/ssha-1851626088.html

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Кирилл Волков

сша, россия, сергей миронов, в мире, партия "справедливая россия - за правду"