Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах
Лидер эсеров Миронов заявил, что США погрязли в лицемерии и двойных стандартах
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. США погрязли в лицемерии и двойных стандартах, для большинства стран мира это очевидно, они понимают, что США стоят за любым крупным конфликтом, заявил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов, комментируя заявление посольства США в России.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
"США погрязли в лицемерии и двойных стандартах и по привычке гонят "чернуху". Большинству стран в мире это уже очевидно, и они прекрасно понимают, что именно США стоят за любым крупным конфликтом в мире", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что в заявлении "не сказано самого главного: кто виноват в происходящем". "Конечно, есть объяснение, что виновата Россия, которая "напала на Украину". Не будет же госдеп писать правду, что именно их политика сделала небезопасным пребывание американцев в нашей стране", - отметил он.