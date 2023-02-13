https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851698181.html

Минобороны рассказало об освобождении Красной Горы в ДНР

Минобороны рассказало об освобождении Красной Горы в ДНР - РИА Новости, 13.02.2023

Минобороны рассказало об освобождении Красной Горы в ДНР

Российской армии удалось взять под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:20

2023-02-13T14:20

2023-02-13T14:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российской армии удалось взять под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.В ведомстве отметили успешные действия добровольцев штурмовых отрядов, которым оказали огневую поддержку ракетные подразделения и артиллеристы "Южной" группировки войск.Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20230213/poteri-1851699028.html

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украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, украина