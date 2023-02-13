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Минобороны рассказало об освобождении Красной Горы в ДНР - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны рассказало об освобождении Красной Горы в ДНР
Минобороны рассказало об освобождении Красной Горы в ДНР - РИА Новости, 13.02.2023
Минобороны рассказало об освобождении Красной Горы в ДНР
Российской армии удалось взять под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:20
2023-02-13T14:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российской армии удалось взять под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.В ведомстве отметили успешные действия добровольцев штурмовых отрядов, которым оказали огневую поддержку ракетные подразделения и артиллеристы "Южной" группировки войск.Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
14:20 13.02.2023 (обновлено: 14:55 13.02.2023)
 
Минобороны рассказало об освобождении Красной Горы в ДНР

Минобороны подтвердило освобождение Красной Горы в Донецкой народной республике

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российской армии удалось взять под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
В ведомстве отметили успешные действия добровольцев штурмовых отрядов, которым оказали огневую поддержку ракетные подразделения и артиллеристы "Южной" группировки войск.
Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:
  • свыше 150 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • шесть пикапов;
  • две гаубицы Д-30.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
Конашенков о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
14:22Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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