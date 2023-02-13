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Турция отказалась принять филиппинских спасателей - РИА Новости, 13.02.2023
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Турция отказалась принять филиппинских спасателей
Турция отказалась принять филиппинских спасателей - РИА Новости, 13.02.2023
Турция отказалась принять филиппинских спасателей
Правительство Турции отклонило предложение Филиппин направить вторую команду спасателей, поскольку шансов найти выживших после землетрясения почти не осталось,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:36
2023-02-13T16:44
в мире
турция
филиппины
сирия
воз
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство Турции отклонило предложение Филиппин направить вторую команду спасателей, поскольку шансов найти выживших после землетрясения почти не осталось, заявил представитель управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Рафаэлито Алехандро. "Мы получили информацию о том, что турецкое правительство не будет принимать вторую группу наших спасателей", — приводит слова Алехандро местная газета Inquirer. Причиной отказа Турции стало то, что критические для поиска выживших 72 часа после землетрясения уже прошли. Именно этот отрезок времени считается наиболее благоприятным периодом для спасательных операций. "Нам сообщили, что время спасения уже миновало, а выживших почти не осталось", - пояснил представитель управления гражданской обороны. По данным газеты, 82 филиппинских волонтера уже четвертый день проводят поисково-спасательные операции Турции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло 31 643 человек. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек.
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в мире, турция, филиппины, сирия, воз, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Филиппины, Сирия, ВОЗ, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:36 13.02.2023 (обновлено: 16:44 13.02.2023)
 
Турция отказалась принять филиппинских спасателей

Турция отказалась принять филиппинских спасателей из-за малых шансов найти выживших

© Sputnik / Осман Нури Черит / Перейти в медиабанкПострадавшие от землетрясения жители турецкого города Кахраманмараш
Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Осман Нури Черит
Перейти в медиабанк
Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Кахраманмараш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство Турции отклонило предложение Филиппин направить вторую команду спасателей, поскольку шансов найти выживших после землетрясения почти не осталось, заявил представитель управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Рафаэлито Алехандро.
"Мы получили информацию о том, что турецкое правительство не будет принимать вторую группу наших спасателей", — приводит слова Алехандро местная газета Inquirer.
Пострадавший от землетрясения житель турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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В Турции спасли из-под завалов маленькую девочку
Причиной отказа Турции стало то, что критические для поиска выживших 72 часа после землетрясения уже прошли. Именно этот отрезок времени считается наиболее благоприятным периодом для спасательных операций.
"Нам сообщили, что время спасения уже миновало, а выживших почти не осталось", - пояснил представитель управления гражданской обороны.
По данным газеты, 82 филиппинских волонтера уже четвертый день проводят поисково-спасательные операции Турции.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло 31 643 человек. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек.
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В миреТурцияФилиппиныСирияВОЗСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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